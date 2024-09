Sorpresón en Prime Video: ya está disponible la serie que causó furor en los 90

En una industria donde las secuelas tardías están a la orden del día, parece claro que la nostalgia es el principal motor que revoluciona a las audiencias tanto en la gran pantalla como en el streaming. Mad Max: Furia en la carretera, Top Gun: Maverick, Bitelchús Bitelchús, Gladiator 2…no son pocas las continuaciones que han sustituido en un porcentaje sustancial a la tradicional figura del remake. Al mismo tiempo, en España hemos tenido una especie de despertar con ficciones seriadas de otra época, como Aquí no hay quien viva o Los Serrano, las cuales han podido tener ese revisionado gracias a las plataformas de vídeo bajo demanda. Ahora, sin previo aviso Prime Video ha sorprendido a sus suscriptores y ya tiene disponible la serie que marcó a toda una generación.

Campos interminables, saltos que pondrían en jaque a cualquier ley de la física…¿Quién no ha soñado alguna vez con replicar alguna de las piruetas futbolísticas de Oliver y Benji? Bueno, quizás somos desde hace ya bastante tiempo plenamente conscientes de que esas chilenas y goles son completamente imposibles. Claro que, ahí está la gracia de poder rememorar los 126 capítulos subidos hace pocos días al catálogo de la marca de transmisión de Amazon y recordar todos esos momentos que vivieron todas aquellas personas que crecieron en los 90. Oliver y Benji: Campeones fue junto a Dragon Ball, la ficción clave de las meriendas en España, del mismo modo que a principios de los 80 triunfaron Heidi, Marco y Los caballeros del Zodiaco. Y es que aunque la historia de Oliver Atom se remonta a 1983, el fenómeno no terminó de instalarse del todo en nuestro país hasta la década siguiente. Sin embargo, la alegría no podía ser completa y como los usuarios habrán podido comprobar, esta vuelta a los terrenos del juego no es del todo como la recordaban.

‘Campeones’ dos tristes errores

En el momento de redacción del presente artículo, la subida de la serie al catálogo la plataforma azul viene marcada por dos errores groseros. No sabemos si Prime Video lo ha corregido (o si planea hacerlo en algún momento), pero el regreso de Oliver y Benji: Campeones también ha estado manchado por dos tristes fallos que seguramente serán completamente imperdonables por parte de los fans más acérrimos. El primero de ellos es que no está disponible el opening de la versión en español, con lo que no se puede vivir parte la experiencia completa sin el ya clásico «allá van con el balón en lo pies», ni tampoco los mismos créditos finales. En su defecto, la plataforma ha puesto la intro y el cierre de la versión original. Eso sí, se conserva el doblaje original en español de cuando se emitía en la parrilla televisiva. Por otro lado, los que sean curiosos y deseen ver cómo suenan los dobladores japoneses ya pueden ir quitándose las ganas, porque el terminal tampoco da una opción en VOS.

Aún con tremendo fallo, en realidad la ausencia de la mítica canción queda en nada en comparación al segundo y principal «liada» fatal que ha cometido la empresa de Jeff Bezos: El primer capítulo en realidad es el 81 y se ha dejado fuera toda la presentación principal del protagonista.

La adaptación del manga original creado por Yoichi Takahashi fue adaptado al anime únicamente en sus tres primeros arcos, terminando de una forma bastante cortante tras los primeros 128 capítulos. Para seguir viendo la carrera de Oliver Atom y compañía, los fans más acérrimos tendrán que verse una serie de 13 OVA (capítulos especiales) que llevan por nombre Shin Captain Tsubasa que lamentablemente, no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

Más series nostálgicas en Prime Video

Por si ver la increíble carrera del mundo del fútbol de este delantero imparable y del mejor portero de la pequeña pantalla no fuese suficiente, los cierto es que Prime Video está preparada para hacerte viajar al pasado con algunas de sus series disponibles también del mundo de la animación como Sherlock Holmes, La vuelta al mundo de Willy Fog, D’artacan y los tres mosqueperros, Detective Conan, Batman: la serie animada o Las aventuras del Tintín. Todo ese contenido está disponible para despertar la niñez del público de la plataforma o puede servir del mismo modo de puente intergeneracional con los más pequeños de la casa…si es que realmente se necesita una excusa así para volver a verlas.