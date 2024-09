Fue un éxito en cines y ahora la puedes ver en Prime Video: la película que te va a dejar sin palabras

El cambio de paradigma en el consumo audiovisual se ha acelerado tras la pandemia y, aunque las salas parece que recuperan esporádicamente parte de su esplendor económico, todavía están muy lejos de una normalidad que a la larga, convierta su existencia en algo sostenible. Por ello, muchos largometrajes fallidos en la cartelera, encuentran en el streaming una segunda oportunidad para triunfar. No obstante, del mismo modo todavía a día de hoy existen casos de éxito simultáneo. Auténticos taquillazos con un triunfo brillante posterior en el catálogo de las plataformas. Es el caso de la superproducción hollywoodiense que únicamente se puede ver en Prime Video.

La película en cuestión es Spider-Man: No way home. La aventura fílmica del hombre araña más grande que se ha filmado hasta la fecha, conectando de una forma intergeneracional a los fans del que quizás, sea el personaje más conocido de Marvel. Eso sí, No way home es un título tan gigantesco que para seguir esta historia protagonizada por Tom Holland deberíamos haber visto toda una serie de filmes del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Incluidas, las aventuras protagonizadas por los dos anteriores Peter Parker de la industria; Tobey Maguire y Andrew Garfield. Pero bueno, por el momento y para no agobiarnos demasiado, lo mínimo para su disfrute sin perdernos en su narrativa es haber visto Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far from home. Pero ¿de qué trata este capítulo «final» del rol creado por Stan Lee y Steve Ditko?

(A continuación se revelan algunos detalles de la película, pues tiene tantas sorpresas y cameos que resulta casi imposible hablar de ella sin «estropear alguna sorpresa»).

¿De qué trata ‘Spider-Man: No way home’?

La sinopsis oficial de esta película que por el momento sólo se puede ver en Prime Video es la siguiente: «Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado, y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser él».

El reto mayúsculo del joven héroe pasa ahora por recuperar su vida, cuando todo el mundo conoce su identidad secreta. Algo que comienza a afectar a sus dos amigos, MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon). Por ello, el error efectuado en forma de hechizo con ayuda del Doctor Strange hace que a su mundo terminen regresando tanto sus aliados arácnidos de otros universos, como sus enemigos. Recuperando a los antagonistas de la trilogía de Sam Raimi como el Duende Verde (Willem Dafoe), el Doctor Octopus (Alfred Molina) y el hombre de arena (Thomas Haden Church). Del mismo modo el Lagarto (Rhys Ifans) y Electro (Jamie Foxx), villanos de las dos cintas protagonizadas por Garfield, vuelven a a escena para complicarle la vida al universo del joven protagonista.

Un taquillazo pandémico

Más de un año antes de su estreno, en las redes comenzó a hablarse de varios rumores que hablaban de lo importante que iba a ser esta historia para el personaje y por supuesto, de todos los cameos que podríamos llegar a ver en la pantalla. Al ya sumado interés que la propiedad intelectual desprende ante el público, el ruido mediático terminó espoleando ese hype de las redes, hasta el punto de convertirse en la séptima película más taquillera de la historia del cine.

Spider-Man: No way home logró recaudar 1.920 millones de dólares en todo el mundo, logrando un hito en unas fechas donde el box office todavía permanecía convaleciente por la pandemia.

Un éxito para ver en Prime Video

Las múltiples apariciones de personajes queridos por los cinéfilos y el miedo a los spoilers, terminaron provocando un efecto avalancha hacia los cines. Y por qué no decirlo, lo cierto es que Spider-Man: No way home propagó todavía más una tendencia explotada hasta la saciedad por las major. Hablamos del fan service. Esa actividad que consiste en recuperar personajes, realizar cameos y guiños que los acólitos de las sagas puedan entender y disfrutar, despertando en ellos el efecto nostalgia a menudo tan gratuito y simplista.

Sea como fuere, el cambio de ciclo del vecino y amigo de Nueva York es un espectáculo visual apabullante, con mucho humor y momentos dramáticos bajo el espíritu inmortal de este icono de la cultura pop. Por el momento, Spider-Man: No way home únicamente se puede ver en Prime Video. No sabemos cuándo llegará a Disney +, pues el acuerdo de Sony Pictures con la casa del ratón para la cesión del personaje es lo suficientemente compleja como para que la corporación nipona únicamente deje su participación en el UCM dentro del mercado de la exhibición.