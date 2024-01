Willem Dafoe cree que las películas complejas fracasan en el streaming porque el público prefiere ver «algo estúpido»

El consumo del contenido audiovisual ha cambiado de forma abrupta desde el boom de las plataformas de vídeo bajo demanda. Un crecimiento que dio un salto exponencial tras la pandemia y que, actualmente, vive una especie de burbuja ultracompetitiva que está obligando a una reestructuración económica de las principales líderes del mercado. Pero, más allá de la recaudación o de las audiencias, la irrupción de Netflix, HBO, Amazon Prime Video y demás compañías, también han propiciado una especie de inapetencia del contenido autoral complejo frente a las historias sencillas, simples y repetitivas. Un punto de vista que el actor Willem Dafoe ha defendido mientras promocionaba Pobres criaturas, su nueva película a las ordenes del director griego, Yorgos Lanthimos.

Parece sorprendente, pero a pesar de ser considerado como uno de los mejores actores de su generación, Dafoe todavía no tiene un Oscar. El estadounidense ha estado nominado en 4 ocasiones y quizás, el filme protagonizado por Emma Stone pueda proporcionarle su quinta consideración a la estatuilla dorada. En Pobres criaturas interpreta a Godwin Baxter, una especie de Dr. Frankenstein deformado que quiere encontrar a su última creación, la cual se ha escapado para descubrir la inmensidad del mundo. Su carrera y su éxito, independientemente del triunfo en la próxima edición de la alfombra roja, no mermará este 2024, ya que posee una agenda fílmica envidiable para los próximos 12 meses. Estará en Nosferatu, el remake de Robert Eggers y en Beetlejuice 2, la esperada continuación con la que Tim Burton volverá a su tono más divertido y gótico. Además, volverá a repetir con Lanthimos en Kind of Kindess. Sin embargo, lejos de preocuparse por esto, el protagonista de la última tentación de Cristo ha querido criticar a los servicios de streaming por incentivar a los espectadores a elegir “opciones simples”.

Dafoe cree que es complicado triunfar en el streaming con un producto complejo

“El tipo de atención que la gente brinda en casa no es la misma”, comenzaba diciendo en su última entrevista con The Guardian. Dafoe cree que la omnipresencia y masificación de estos contenidos perjudica el consumo de propuestas valientes y arriesgadas, debido a ese consumo sencillo que motivan las compañías de vídeo bajo demanda:

“Las películas más difíciles y desafiantes no pueden funcionar tan bien cuando no tienes un público que realmente esté prestando atención. Eso es algo muy importante. Extraños la cuestión social de dónde encajan las películas en el mundo. Vas a ver una película, sales a cenar, hablas de ello después y eso se extiende. Ahora la gente va a casa y dice ‘Oye, cariño, veamos algo estúpido esta noche’, hojean y ven cinco minutos de 10 películas y dicen ‘Olvídalo, vamos a la cama’. ¿Dónde se encuentra ese discurso?”.

Un modelo de franquicias condenado al fracaso

Dafoe también señalo un cambio en la forma de crear cine y de cómo Hollywood ahora prioriza las franquicias a la gestación de historias originales. Haciendo referencia de forma indirecta a Barbie, al actor le preocupa que toda la industria del entretenimiento termine siendo un monopolio:

“Ya no se están haciendo películas de la misma manera que antes. Están siendo financiados por empresas de juguetes y otras entidades, y se convierten en el vehículo para hacer películas, porque saben cómo hacerlo. El streaming se está volviendo como un monopolio, tienen los medios de producción y distribución y eso es muy complicado”.

Las plataformas de streaming: Detractores y defensores

La llegada y rápida consolidación de las plataformas de streaming no sólo ha tenido detractores dentro de los principales referentes del negocio. Como por ejemplo el director Joel Coen, quien defendió que Netflix y compañía eran las principales razones por las que todavía “pueden existir las películas arriesgadas”. Más presente es la labor de David Fincher. El realizador de Seven o El club de la lucha ha formado parte de hitos tan importantes de “la gran N roja” como la creación de la primera serie original de la compañía, House of cards, sumado a la dirección de varios largometrajes como Mank y El asesino.

Otras voces referenciales como Christopher Nolan, Steven Spielberg, Denis Villenueve o Quentin Tarantino han defendido la experiencia en cines, posicionando el streaming como un problema más que como una solución ante la perdida del interés del público. El circuito de premios antes era reticente a considerar a estos proyectos nacidos para la exclusividad de las plataformas, pero en 2022, CODA: Los sonidos del silencio triunfó en los Oscar de 2022, siendo un proyecto de Apple TV +.