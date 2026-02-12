Estrenada hace 5 años, esta miniserie basada en hechos reales sigue siendo de lo mejor Netflix

El caprichoso algoritmo de las plataformas de streaming sepulta cualquier contenido, aunque este funcione como un gran producto audiovisual. Porque hoy tenemos muy presente producciones como Adolescencia o Atrapados, pero ¿alguien se acuerda ya de El Eternauta o de Misa de medianoche? Las proyectos de largas temporadas permanece en la memoria de los suscriptores y en cambio, algunas historias caen en el ostracismo del olvido más injusto. Por eso en nuestra habitual recomendación diaria, hoy queremos poner en valor la miniserie que para muchos sigue siendo el mejor relato que ha creado nunca Netflix: La asistenta.

No, no se debe confundir esta historia real con la reciente adaptación del fenómeno superventas de Freida McFadden. Estrenada un lustro antes, la trama se inspira en Criada, la novela autobiográfica de 2019 de Spehanie Land que narra las vivencias de una madre soltera que intenta sobrevivir limpiando casas, después de huir de una relación tóxica de maltrato emocional. La versión seriéfila de libro tuvo a Molly Smith Metzler como showrunner, quien algunos años antes ya había demostrado su talento como guionista en Casual. Sin embargo, La asistenta sigue siendo la mejor miniserie de su breve filmografía y uno de esos productos de Netflix que envejece como el buen vino. Entre otras cosas, porque aparte de contar con un material tremendamente potente, el casting aparece comandado por una todavía desconocida Margaret Qualley en pleno explosión de su auge mediático.

Esta miniserie es lo mejor de Netflix

Como ya hemos adelantado, La asistenta narra a lo largo de 10 episodios el retrato de supervivencia que una madre soltera que lucha contra la pobreza, un pasado traumático y la excesiva burocracia de un país que no pone las cosas nada sencillas.

Qualley ya había aparecido en proyectos relevantes como la valorada The Leftovers o en cintas de prestigio a la altura de Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino y la aplaudida Novitiate. No obstante, La asistenta supuso el primer desempeño protagónico de una carrera impulsada en gran medida por las valoraciones positivas y sus nominaciones en los Globos de Oro y Emmy. Un recorrido que alcanzaría su cenit en 2023 y 2024, apareciendo en Pobres criaturas y Kinds of Kindness, ambas de Yorgos Lanthimos y compartiendo pantalla con Demi Moore en La sustancia. En 2027 podremos verla junto a Jacob Elordi en The Dog Stars y con Glen Powell en Jugada maestra.

El resto del casting principal nos presenta a Billy Durke, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Théodore Pellerin y Andie Macdowell, quien siendo la madre real de Qualley, interpreta también a la madre ficticia de Alex, el personaje de su hija.

Una historia repleta de brillantes actuaciones

Todo el elenco mencionado está fantástico en un drama que por momentos, no renuncia esos leves toques cómicos cargados de dulzura tan necesarios para el respirar de la solemnidad de su angosta trama.

Producida por LuckyChap Entertainment, el sello de Margot Robbie y con un 7,4/10 de nota media en Filmaffinity, La asistenta es la miniserie mejor valorada de Netflix y por tanto, una de las producciones más brillantes de la compañía.