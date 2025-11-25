Esta película de Netflix ha pasado desapercibida pero es la mejor para ver en familia

Ante la cantidad ingente de contenidos del streaming, a veces encontrar una película o serie para ver en familia resulta una quimera. Pues por mucho que las plataformas cataloguen su contenido al milímetro para sus suscriptores, son muy pocos los espectadores que prestan atención a las categorías. vislumbrando un poco de todo, como un «cajón desastre» de historias en la que se mezclan géneros, tonos y tipologías bien diferentes. Por suerte, nuestra recomendación de hoy es una película de Netflix que ha pasado bastante desapercibida, pero que contiene una trama de aventuras perfecta para ver en familia. Nos referimos al debut en la dirección de Erik Benson y Alex Woo, En sueños.

Estrenada el pasado 14 de noviembre, esta fantástica apuesta del cine de animación ha visto menguar su impacto dentro de la «gran N roja» por principalmente dos motivos. El primero es la cantidad de novedades relevantes en las últimas semanas han opacado la llegada de esta cinta americana que claramente, parece poseer un espíritu de creación parecido al de Pixar y Disney. En el último mes, la major líder en el mundo ha lanzado en su catálogo títulos tan sugerentes como Una casa llena de dinamita de Kathryn Bigelow o el Frankenstein de Guillermo del Toro. La segunda razón reside en el fenómeno de Las guerras k-pop, la producción animada viral que cinco meses después de su estreno, todavía continúa canibalizando el género habiéndose colocado como la película de habla inglesa más vista de Netflix en un producto que, igualmente, también puede ver toda la familia.

Bajo este contexto, En sueños ha recibido una aceptación general por parte de la crítica especializada y actualmente podemos encontrarla en el puesto número 4 del top 10 de largometrajes más vistos (de habla inglesa) esta semana en el mundo. Pero ¿de qué trata En sueños?

La mejor película de Netflix para ver en familia

La trama de En sueños sigue a dos hermanos; Stevie (la mayor) y Elliot (el pequeño). Dos niños que viven como pueden el mal momento por el que pasa la relación de sus padres, los cuales están a punto de divorciarse. Para solucionarlo, tras encontrar un libro mágico deciden que su aventura pasa por encontrar a Sandman (el Hombre de Arena) para que cumpla su deseo de evitar la separación de sus padres. Iniciando así, un viaje surrealista por el mundo de sus propios sueños, a través de un viaje onírico en el que se enfrentarán a sus miedos afrontando la tan a menudo imperfecta realidad.

En el casting de voces originales, esta película de Netflix perfecta para disfrutar en familia tiene en su casting a varios intérpretes conocidos. A los dos pequeños les ponen voz Jolie Hoang-Rappaport y Elias Janssen. Mientras, el resto del casting se configura con actores de la talla de Craig Robinson (The Office), Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos) y Cristin Milioti (El Pingüino), entre otros.

Menos de una hora y media de aventuras

Dos hermanos se embarcan en un viaje por el paisaje de sus propios sueños en busca de Sandman. La película ‘En sueños’ llega el 14 de noviembre. pic.twitter.com/0N0qMql0Ha — Netflix España (@NetflixES) September 25, 2025

Con 80 minutos de duración, En sueños es una opción fantástica para una tarde de cine. Sobre todo en los próximos días, donde las vacaciones de Navidad nos llevarán a compartir más momentos en familia. La cinta de Benson y Woo sólo está disponible en Netflix y esta semana, lleva acumuladas 8 millones de visualizaciones. ¿Crecerá su audiencia de cara a estas fiestas o seguirá sucumbiendo ante la viralidad insaciable de Las guerreras k-pop?