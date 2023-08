Esta es la actriz que fue la primera opción para el papel de Barbie

Ya hemos mencionado en más de una ocasión que Margot Robbie parece haber nacido para interpretar el papel de Barbie. La icónica muñeca de Mattel ha roto todos los récords este verano con la película de acción real que ha dirigido Greta Gerwig. 1.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo que seguramente se sigan ampliando con sus últimas semanas en la cartelera y su posterior mercado doméstico. Pero el éxito de Robbie como la protagonista de esta historia estuvo a punto de no producirse, pues inicialmente desde el proyecto se pensó en Gal Gadot.

Gadot, la primera Barbie

Al principio del origen de la producción, la actriz australiana tan sólo se unió a Barbie como productora en las primeras etapas de desarrollo. De hecho, se le atribuye a la nominada al Oscar el hecho de haber elegido a Gerwig como directora y guionista para la historia. Pero además, en una pasada entrevista en mayo, Robbie confirmó que estaba interesada en elegir a la actriz israelí: “Gal Gadot es la energía de Barbie. Porque Gal Gadot es increíblemente hermosa, pero no la odias por ser tan hermosa porque es tan genuinamente sincera y es tan entusiastamente amable que es casi una tontería. Es como justo antes de ser un idiota”.

Gadot no formó parte finalmente de Barbie, pero acudió a su estreno en julio y en otra entrevista para la revista Flaunt, la Wonder Woman de DC aseguró que la admiración entre ella y Robbie era mutua: “Adoro a Margot, es una de esas mujeres de las que solo quieres ser amiga. Ella es tan graciosa, cálida, divertida e inteligente y obviamente tan talentosa. Ella trae mucho a la mesa. Me encantaría hacer cualquier cosa con Margot y me conmovieron mucho sus comentarios. Ella llenó mi corazón con todo lo que dijo sobre mí. Estoy súper emocionada por ellos, y estoy muy muy emocionada por Barbie”.

Gal Gadot ha estado inmersa en la polémica con DC, desde que dijese que Wonder Woman 3 se desarrollaría bajo el nuevo DC universe, aunque eso haya sido que posteriormente el estudio haya desmentido. La semana pasada estrenó Agente Stone en Netflix. En 2023 estrenará dos importantes proyectos en su carrera; será la faraona titular en Cleopatra e interpretará a la reina malvada en el live action de Blancanieves.