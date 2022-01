Casi 70 años después de su lanzamiento, Paramount Pictures prepara el remake de Atrapa un ladrón. La cinta, protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly es un clásico de la filmografía del director Alfred Hitchcock y por tanto, un filón para la industria de Hollywood, la cual lleva algunos años infiriendo en la producción de remakes y reboots de films y franquicias de una época pasada. La nueva era de la nostalgia es inabarcable, sin embargo ¿es buena idea volver a realizar una película tan icónica? Desde la productora apuestan tanto por esta revisión que han fichado a una de las mujeres más taquilleras del cine presente, la carismática Gal Gadot.

No todos los remakes o los reboots de las franquicias salen mal. Esto se ve claramente en la nueva Cazafantasmas: Más allá, El tren de las 3:10 de James Mangold o la violenta Scarface de Brian de Palma. Por más que ahora se hayan quintuplicado este tipo de relatos, el revisionismo es algo que la industria cinematográfica tiene presente desde 1959 con Ben-Hur o la Nosferatu de Werner Herzog, estrenada en 1979. No obstante, dentro de la filmografía que nos ha proporcionado el mago del suspense, los remakes extraídos no han hecho justicia.

Ni la Psicosis de Gus van Sant, ni la Rebeca de Netflix han conseguido tan siquiera ser una sombra de las películas que dirigió Hitchcock. Estos ejemplos no deberían condicionar la futura calidad de una historia completamente diferente, pero pone en aviso que Atrapa a un ladón tendrá detractores y las comparaciones como se suele decir, son odiosas.

¿Un cambio genérico de roles?

Es de suponer que Gal Gadot interpretaría al personaje de Grace Kelly. Probablemente termine siendo así, pero en la actualidad las productoras acuden al cambio genérico de roles para ofrecer una nueva perspectiva en el remake. Se sabe que Gadot está muy vinculada al proyecto, sin que se le haya atribuido todavía ni el rol de John Robie ni el de Frances Stevens.

La actriz israelí tiene por delante una apretada agenda. Será la malvada reina en el live action de Blancanieves, la tercera parte de Wonder Woman y su versión de Cleopatra, la cual produce, escribe y protagoniza.