Gal Gadot y su ‘Wonder Woman 3’ no formarán parte del nuevo DC

Hace algunos días, la actriz Gal Gadot sorprendía al mundo con unas declaraciones en las que aseguraba que volvería a su personaje de Diana en Wonder Woman 3. Sin embargo, según los últimos informes, parece que dentro del estudio no tienen pensado por el momento, el desarrollo de una tercera parte de la semidiosa guerrera. El nuevo universo de DC que plantean Peter Safran y James Gunn permanece inamovible desde que presentasen todo su plan a 10 años vista y sin ningún tipo de piedad por la anterior saga de películas, hemos podido comprobar cómo ni siquiera el querido Superman de Henry Cavill se ha salvado de la criba.

Gadot interpretó por primera vez a la amazona en 2017, en una película origen dirigida por Patty Jenkins que fue un absoluto éxito de taquilla, recaudando 821 millones de dólares en todo el mundo. Por tanto, la secuela era inevitable y Wonder Woman 1984 coincidió desgraciadamente con la pandemia, convirtiéndose en un fracaso estrepitoso en la taquilla. La viva prueba de la poca confianza que tanto Gunn como Safran tienen en la herencia de Jenkins es que el guion de la tercera parte fue desestimado por parte ambos productores ejecutivos.

La noticia surge a raíz de una entrevista para ComicBook.com publicada el pasado 2 de agosto, con Gal Gadot señalando que las esperanzas de tener una Wonder Woman 3 todavía eran posibles y que junto a los dos productores iban a desarrollar un cierre de trilogía. Ahora, una fuente de Variety asegura que nunca hubo una discusión definitiva con Safran, Gunn y Gadot sobre seguir adelante con su personaje.

Y es que la presentación que se realizó en enero sobre el nuevo DC universe no incluyó en ningún momento la llegada a los cines de la película. Una consideración que Jenkins ya entendió hace meses en una publicación de sus redes sociales, asegurando que nunca se alejó de Wonder Woman 3, pero que entendía el proceso en el que se encontraba inmerso el estudio: “Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC obviamente está centrado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento”.

El próximo proyecto heredado de la creación de Zack Snyder será la secuela Aquaman y el Reino perdido. La última historia que le queda a la franquicia para cerrar definitivamente su vieja etapa.