Patty Jenkins aclara el estado de ‘Rogue Squadron’ y desmiente haber abandonado ‘Wonder Woman 3’

2022, no está siendo un gran año para la directora Patty Jenkins. Después de demostrar que la taquilla estaba preparada para una superheroína femenina protagonista con Wonder Woman en 2017, la pandemia volvió a colocar el contador a cero, haciendo que su secuela directa Wonder Woman 1984 fuese un absoluto fracaso. Eso y la reestructuración de Warner Bros. Discovery con el fichaje y planteamiento de un nuevo DC Universe por parte de James Gunn y Peter Safran, llevaron a que hace escasos días el proyecto de Wonder Woman 3 se cancelase por completo. A pesar de ello, la muerte de su visión en el género superheroico parece haber resucitado otra producción que también parecía completamente olvidada por Disney y Lucasfilm. Hablamos de Rogue Squadron, la cinta sobre pilotos rebeldes del universo creado por George Lucas. Gracias a un comunicado que Jenkins ha publicado en Twitter, sabemos que la película sigue en marcha.

I can attest that all of Peter and my interactions with you were only pleasant and professional. — James Gunn (@JamesGunn) December 14, 2022

“Estamos terminando un guion, armando el equipo y todo va de maravilla. Estoy muy entusiasmada con la historia y emocionada de que estemos en el próximo capítulo de Star Wars, que es una gran responsabilidad y una gran oportunidad para realmente comenzar algunas cosas nuevas. Es realmente emocionante en ese sentido”, explicaba Jenkins en una parte del comunicado. Hace algunos meses, saltaban las alarmas y las dudas sobre Rogue Squadron, ya que Lucasfilm la había sacado de su calendario de estrenos. En un principio, el problema parecía la propia agenda de la directora de Monster. Aparte de contar la historia de estos pilotos, en su agenda fílmica tenía además la realización de la tercera parte de la heroína de la Liga de la justicia y un biopic sobre Cleopatra, protagonizado también por Gal Gadot. Con ambos proyectos fuera de su alcance parece que por fin, Jenkins puede concentrar su visión en una galaxia muy, muy lejana.

Finalmente, la directora también quiso explicar que nunca abandonó la historia de la amazona, desmintiendo la información que algunos medios filtraron la semana pasada: “Dejé Rogue Squadron tras un largo proceso donde quedó claro que no ocurriría próximamente y no quería retrasar Wonder Woman 3 más. Cuando lo hice, Lucasfilm me dijo que considerara volver a Rogue Squadron tras Wonder Woman 3, lo que me honraba mucho, así que acepté (…) Cuando hubo reacciones al hecho de que Wonder Woman 3 no ocurriera, empezó a difundirse una atractiva historia falsa de que fui yo quien la mató o quien se marchó. No es cierto”. El comunicado continuaba explicando el entendimiento por parte de Jenkins sobre la reestructuración de DC, siendo algo que escapa a su control.

Finalmente, el director y productor ejecutivo James Gunn confirmó las palabras de Jenkins, contestando su comunicado con otro tuit en el que escribía “doy fe de que todas las interacciones conmigo y con Peter (Safran) fueron sólo agradables y profesionales”.