James Gunn señala que la mayor prioridad para el nuevo universo de DC es ‘El hombre de Acero 2’

El nuevo universo de DC pinta prometedor desde que el director James Gunn y el productor Peter Safran fuesen elegidos como los nuevos responsables de la expansión cinematográfica del estudio. Si bien han rechazado el guion de Wonder Woman 3 escrito por Patty Jenkins, la esperanza de los fans pasa por un regreso anticipado de Superman con la escena postcréditos de Black Adam. El hijo de Krypton siempre ha sido junto a Batman, el personaje por excelencia de la franquicia, pero ahora sabemos gracias a Gunn que la prioridad del futuro del proyecto pasa por El Hombre de Acero 2.

Apenas unos días después del duro golpe a la continuidad de Jenkins, Gunn confirmó que algunas de las partes de ese informen eran correctas, que algunas era parcialmente correctas y que en cambio, otras eran erróneas. Sin especificar a qué se podía atribuir cada una de esas tres posibilidades, otro fan le preguntó al director de Guardianes de las Galaxia si finalmente íbamos a ver a Superman en el futuro de su nuevo universo, a lo que Gunn fue muy tajante: “Sí, por supuesto. Superman es una gran prioridad, si no la mayor prioridad”. Según los principales informes de THR, el Superman de Cavill, la Wonder Woman de Gal Gadot y el Aquaman de Jason Momoa estarían listos para un cameo en The Flash, pero desde DC existía la duda sobre si mantener o no el cameo y si la inclusión final no haría sino prometer un futuro de planes que no tienen en cuenta ofrecer, al menos a corto plazo.

La aparición del hombre de acero de Cavill fue muy sorprendente, tanto que aunque se puede pensar que su escena estaba grabada desde hace tiempo, el cameo se gestó y rodó tan solo un mes antes del estreno mundial de Black Adam. La confianza de Gunn en las posibilidades del personaje son sinceras y de seguro que, en algún término desea incluir a los miembros del escuadrón suicida que él mismo dirigió en 2021.

La esperanza de este nuevo enfoque es tal que hasta Margot Robbie se muere por recuperar y encarnar de nuevo a Harley Quinn. Por otro lado, las conjeturas alrededor de la nueva planificación no están exentas de rumores, como que Momoa abandonaría el personaje de Aquaman para interpretar a Lobo, uno de los antihéroes más oscuros de DC.