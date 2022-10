A pesar de las malas críticas, ‘Black Adam’ supera las expectativas en la taquilla norteamericana

Black Adam está superando las expectativas en la taquilla que en un principio mantuvieron desde Warner Bros y DC Films. 67 millones de dólares en un fin de semana del que se esperaban alrededor de 60. La cinta de superhéroes protagonizada por Dwayne Johnson recaudó 26,7 millones el viernes y agregó 23,7 y 16,6 los respectivos días restantes del fin de semana. Como con todo productor superherocio liderado por la major, la división entre la crítica especializada y el público es enorme. Mientras, desde la prensa se ha tildado de “desastre con capa”, los fans que han visto la película origen del antihéroe le han otorgado un calificación B+ en CinemaScore y un 90% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Según los datos, el tirón de Johnson con la audiencia está atrayendo a fanáticos de todo tipo, con un gran nivel de audiencias hispanas que representan el 26% de la muestra y audiencias afroamericanas del 20%. El californiano de origen samoano es uno de los actores mejor valorados por el público, gracias a su cariño y entrega con el fandom. Semanas antes, durante la promoción aumentó el hype del nuevo DC Universe, dando a entender el posible regreso de Henry Cavill como Superman.

Estos buenos números son en realidad el mejor estreno protagonista del actor, sin contar por supuesto, sus participaciones en franquicias como Fast & Furious. Otros títulos como Jumanji: el siguiente nivel, San Andreas y Hobbs and Shaw, cosecharon entre 55 y 60 millones de dólares en su primer fin de semana. Independientemente del optimismo derivado de los resultados de la asistencia a las salas, este éxito es en realidad algo moderado teniendo en cuenta que este nuevo personaje no es conocido por el gran público ni por nadie que no esté al día con los cómics de la compañía. Lejos quedan los 134 millones de dólares que recaudaron el The Batman de Matt Reeves y mucho más de los 166 millones de Batman vs. Superman.

Contrariamente al fenómeno de DC, Halloween: el final se desplomó en su segundo fin de semana. En nuestro país no le alcanzó siquiera para vencer a la buena cantidad de interesantes producciones españolas. Black Adam está dirigida por el catalán Jaume Collet-Serra, quien ya colaboró con Johnson en su trabajo anterior, Jungle Cruise, la cinta de aventuras de Disney inspirada en una atracción de su parque temático. No es tampoco el primer actor internacional al que dirige el cineasta. Liam Neeson, Joel Kinnaman, Vera Farmiga o Alessandro Nivola son algunos de los nombres que se han puesto a las órdenes de este realizador que lleva trabajando en la industria desde el 2005.