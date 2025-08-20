Este clásico de Álex de la Iglesia vuelve al cine: suspense, humor negro y una Carmen Maura espectacular

Los estragos de la pandemia en el terreno audiovisual obligaron a los cines y a las grandes distribuidoras a reestrenar algunos de los mayores éxitos comerciales del celuloide, dentro de una industria que ni siquiera podía filmar nuevos títulos. La medida se convirtió en una fórmula triunfal en forma de evento experiencial de tiempo reducido, suponiendo paralelamente, una oportunidad única para todos aquellos que no habían podido ver nunca estas películas en la gran pantalla. Ahora, un cuarto de siglo después de su proyección original, La comunidad de Álex de la Iglesia regresa a las salas por su aniversario con una remasterización en 4K de la mano de Avalon.

A la hora de hablar de la filmografía de Álex de la Iglesia, el tótem indiscutible de la conversación siempre suele comenzar por la cinta que le otorgó el Goya a la mejor dirección: El día de la bestia. Este 2025, el filme de culto protagonizado por Álex Angulo cumple tres décadas, pero con el reconocimiento ya implícito en sus seis «cabezones» en la fiesta del cine español de 1996, hoy toca reivindicar otra de las grandes obras del bilbaíno. Y no parece existir mejor forma para ello, que con un regreso a los cines programado para este mismo jueves, 21 de agosto. Sobre todo, teniendo en cuenta que La comunidad tiene ya 25 años a sus espaldas y muchos fans del director no pudieron verla en el patio de butacas en el momento original de su estreno. Así, aprovechando la actualidad y el lavado de cara en alta definición de este clásico de culto, repasamos el argumento, el elenco y las virtudes del que parece, a todas luces, un capítulo de Aquí no hay quien viva dirigido por Alfred Hitchcock.

El personal estilo de Álex de la Iglesia

Los 90 en el cine español supusieron una época de renovación temática, abordando estilos diferentes con la llegada de nuevos directores que aportarían un sello singularmente distintivo con presupuestos más modestos y una buena repercusión taquillera. Toda una taxonomía de virtudes que no se entienden sin la presencia, talento e irrupción artística de Álex de la Iglesia.

En 1993 estrenó Acción mutante y sólo dos años después, llegó El día de la bestia. Sin embargo, la buena acogida de aquellas dos producciones se vio mermada por la recepción menos entusiasta de Perdita Durango y Muertos de risa. Pero entonces, en el abismo del cambio de siglo, La comunidad volvió a poner el valor la mezcla ecléctica de géneros y el humor negro cimarrón de un autor plenamente solipsista en la mayoría de su obra. Capacidades singulares que llevaron a que el libreto, firmado junto a su inseparable guionista Jorge Guerricaechevarría, configurase una mezcla de personajes estrafalarios, comedia hilarante, thriller y una premisa cargada de suspense y cine noir.

¿De qué trata ‘La comunidad’?

La sinopsis oficial compartida por Avalon es la siguiente: «Julia es una mujer de unos cuarenta años que trabaja como vendedora de pisos para una agencia inmobiliaria. Tras encontrar 300 millones de pesetas escondidas en el apartamento de un muerto, se enfrentará a la ira de los miembors de una comunidad muy particular, encabezada por un administrados sin escrúpulos».

Comandada por una Carmen Maura espectacular, La comunidad nos presenta a un elenco repleto de caras conocidas en el campo actoral patrio. Desde Emilio Gutiérrez Caba (El hombre de las mil caras), pasando por Terele Pávez (Los santos inocentes), hasta Sancho Gracia (Curro Jiménez), María Asquerino (Surcos) y Jesús Bonilla (Los Serrano), entre otros.

Al cambio con nuestra actual moneda, La comunidad llegó a recaudar algo más de 6 millones de euros, llevándose además el Goya a la mejor actriz para Maura, actor de reparto para Gutiérrez Caba y el premio a los mejores efectos especiales. Actualmente, aparte de su breve paso por los cines, la cinta está disponible bajo suscripción en el catálogo de Movistar Plus.