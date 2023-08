Gal Gadot dice que está desarrollando ‘Wonder Woman 3’ junto a James Gunn

Son muchas las cosas que van a cambiar en el DC Universe con la llegada de James Gunn y Peter Safran al control creativo, pero hay algo que la IP de Warner Bros. Discovery sigue siendo: una auténtica noria de emociones para los fans. El ejemplo del regreso de Henry Cavill y posterior despedida como Superman fue quizás lo más llamativo, pero ahora ha sido la actriz Gal Gadot la que acaba de confirmar que seguirá en su papel de la semidiosa Diana y que Wonder Woman 3 está en desarrollo bajo la atenta mirada de Gunn.

En una entrevista concedida antes de la huelga del SAG-AFTRA, la actriz israelí habló de su relación con la superheroína y reveló haber tenido conversaciones sobre regresar en una posible secuela. Lo que no queda claro del todo es si esta versión del personaje entraría en el nuevo DC universo o si por el cambio sería una historia del denominado universo Elseworlds de historias independientes, donde pertenecen por ejemplo The Batman o Joker y sus respectivas futuras secuelas.

“Me encanta Wonder Woman. Es algo muy cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James (Gunn) y Peter (Safran), vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos”, le contaba Gadot a ComicBook.com. Después de la salida de Cavill de Superman, los rumores se cernieron sobre la eliminación de todo lo que Zack Snyder había construido en su serie de películas sobre los personajes de La liga de la justicia. Pero la intérprete siguió apareciendo con el rol de su personaje realizando cameos tanto en ¡Shazam!: La furia de los dioses como en The Flash, ambas estrenadas a lo largo de este año. Y es que Gunn nunca lelgó a confirmar la eliminación de Gador del nuevo DC World y siendo justos, hasta refutó esos comentarios el pasado diciembre de 2022 cuando dijo en una entrevista “No estoy seguro de dónde sacas que quitamos a Gal”.

Lo que no parece tan seguro es que la directora Patty Jenkins vaya a seguir implicada con el personaje, después de que los dos productores ejecutivos descartasen el guion que esta había escrito para Wonder Woman 3. Mucho antes que en esta tercera parte, veremos a Gal Gadot en Agente Stone de Netflix, el live action de Blancanieves y el biopic sobre Cleopatra.