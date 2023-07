Nathan Fillion, Isabela Merced y Edi Gathegi se unen a ‘Superman: Legacy’

El elenco de Superman: Legacy comienza a tener algo de forma, después de que hace algunas semanas se anunciase que el nuevo hombre de acero sería David Corenswet, mientras que Rachel Brosnahan asumiría el rol de Lois Lane. Ahora, tres confirmaciones superheroicas confirmadas por el propio James Gunn de seguro que harán la delicia de los fans. Nathan Fillion, Isabela Merced y Edi Gathegi harán su aparición en la que será la primera apuesta del DC Universe que el director planea con el productor Peter Safran.

True. Welcome to the cast of Superman: Legacy: @NathanFillion as Green Lantern Guy Gardner, @isabelamerced as Hawkgirl, and @iamedigathegi as Mister Terrific. ❤️💙💛 https://t.co/Z9JLq3jUxL

— James Gunn (@JamesGunn) July 11, 2023