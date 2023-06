James Gunn quiere más variedad en las películas de superhéroes

La fatiga del cine de superhéroes es una realidad para muchos cinéfilos. Una declaración que podría contrariar al enfoque a largo plazo por el que todavía siguen apostando Marvel y DC, pero que se ha visto reflejada en la recaudación taquillera de lo que llevamos de 2023. Un desgaste que corrobora hasta el mismísimo James Gunn, el cual además de haber filmado las tres entregas de Guardianes de la galaxia, prepara ahora todo una restructuración en el universo de Detective Cómics que huirá de los estereotipos de las historias que no quieren diferenciarse. Algo que ha explicado en una reciente entrevista dentro del podcast Inside You.

“Vamos a tener mucho cuidado con el producto que sacamos y nos aseguraremos de que todo sea lo mejor posible”, contaba en el último episodio del programa. Gunn y Safran ya presentaron toda una lista de proyectos en un plan a 10 años vista, imitando el exitoso modelo de Kevin Feige con el UCM. Este incluye grandes propuestas como Superman: Legacy y Batman: The Brave and the Bold, así como series de televisión de la talla de Creature Commandos. No obstante, el guionista, director y productor tranquilizó a los fans augurando que no saturarían el mercado con contenido mediocre de superhéroes:

“La gente se ha vuelto muy perezosa con sus historias de superhéroes y han llegado al lugar en el que dicen ‘oh, es un superhéroe, hagamos una película sobre esto’. Y luego ‘oh, hagamos una secuela porque la primera fue bastante bien’ y no estamos pensando ‘¿Por qué esta historia es especial? ¿Qué hace que esta historia se diferencie de otras historias? ¿Cuál es la historia central de todo esto? ¿Por qué es importante este personaje? ¿Es una historia diferente que llena la necesidad de lo que la gente en los cines quiere ve?’”.

Para James Gunn lo peor son los finales débiles

A pesar de haber defendido al género tras las declaraciones de Martin Scorsese, James Gunn es el primero que critica el conformismo de un tercer acto sin razón ni rima que no terminan de compensar los arcos de los superhéroes de ninguna de las maneras.

“No me importan los personajes, se han vuelto demasiado genéricos”, explicaba el cineasta sobre algunas partes finales del género. En realidad, Gunn es una auténtica autoridad dado su trabajo en La casa de las ideas, donde puede presumir de tener uno de los mejores desempeños con su trilogía de los Guardianes.