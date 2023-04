Las primeras reacciones a ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’ la definen como el final perfecto para la trilogía

Tan sólo falta un mes para el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol.3, lo que significa que las primeras reacciones no se han hecho esperar demasiado. Una historia que supondrá el debut del supergrupo en la Fase Cinco de Marvel y que estará centrada en el pasado de Rocket Racoon (Bradley Copper). También sabemos que será la despedida oficial de la familia espacial tal y como la conocemos, ya que por un lado James Gunn se muda definitivamente al DC Universe y personajes como Drax (Dave Bautista) o Nébula (Karen Gillan) ya se han despedido de los roles que llevan acompañándoles desde que en 2014 se estrenase la primera película de la franquicia.

La cosa es que el pasado 22 de abril la IP de Marvel celebró una proyección especial en Disneyland París y las primeras reacciones no han podido ser mejores. Todo son elogios para el cierre de la trilogía, quienes algunos la han considerado por ejemplo como “la mejor película de Marvel desde el estrenos de Vengadores: Endgame”. Estas son algunas de las primeras críticas de aquellos afortunados que ya han podido ver Guardianes de la Galaxia Vol.3:

Can confirm that I shed a tear during #GuardiansOfTheGalaxyVol3 . And that I would very happily watch an Adam Warlock solo movie. Full review (and interviews with the cast) coming very soon. pic.twitter.com/JqzoybOHQx

