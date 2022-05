Guardianes de la galaxia vol 3. será una despedida en muchos sentidos para los héroes del espacio. Sabemos que Dave Bautista no interpretará más al personaje de Drax y el director James Gunn, recalcó en más de una ocasión que esta historia era un punto y aparte en la franquicia. Entre otras cosas porque seguramente con esta cinta terminaría su periplo en Marvel, dejándole tiempo para completar los futuros proyectos pendientes que tiene con DC y Warner Bros. La última en sumarse a esta vorágine de prontas despedidas ha sido Karen Gillian, la actriz que interpreta a Nébula.

Gillian subió una foto de su asiento en el rodaje, diferenciado por el nombre del personaje y escribió un mensaje señalando que ya había terminado de grabar todas sus tomas en Guardianes de la Galaxia 3, añadiendo toda una serie de ambigüedades sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel: “¡Y eso es un resumen de Nébula en Guardianes de la Galaxia Volumen 3! No sé si Nébula volverá más allá de esto, es posible que este sea su capítulo final. Y si ese es el caso, solo quiero agradecer a James Gunn por darme un personaje tan interesante, complejo y fascinante para interpretar. He disfrutado esta exploración más que cualquier otro personaje que haya interpretado. Esta fue una década infernal. Gracias por verme…”

La actriz hizo su debut como Nébula en la película original de 2014, en la que cumplió la función de antagonista al servicio de Ronan el conquistador. Más tarde se unió al equipo para la secuela como aliada y cumplió una función esencial en Vengadores: Endgame. Antes de ver la que será su despedida al final de la trilogía, también veremos a la cyborg en Thor: love and thunder, preparada para estrenare el 8 de julio de este año. Al reparto original de la cinta se sumará Will Poulter, actor que interpretará al supuesto antagonista Adam Warlock. Por otro lado, parece que Thor no aparecerá en este capítulo, a diferencia de varios integrantes de los Guardianes que sí que estarán en la cuarta película del Dios del trueno.

Los Guardianes de la galaxia tienen listo un capítulo especial de navidad que se emitirá en Disney + en diciembre, un episodio que actuará de preámbulo de la última película, presentando seguramente el conflicto que veremos desarrollado cuando Guardianes de la galaxia 3 llegue a los cines el 5 de mayo de 2023. ¿Cómo continuará Marvel la franquicia de los guardianes? ¿Qué nuevos integrantes formarán equipo con Starlord?