Dónde ver ‘Verano azul’: todo sobre la serie española más especial

Hay series que nunca pasan de moda y una de ellas es Verano azul. Aunque han pasado más de 40 años de su estreno, esta ficción creada por Antonio Mercero sigue siendo una de las preferidas de los espectadores nostálgicos. Las aventuras en Nerja de Chanquete, Pancho, Bea, Javi y el resto del grupo son siempre un buen plan para las tardes aburridas del verano. La única temporada de la serie solo tiene 19 episodios y nunca pasa de moda. Ahora la serie está disponible de forma gratuita a través de RTVE Play, pero también puede verse a través de plataformas como FlixOlé, Max y Movistar Plus+. También se puede ver través del canal Enfamilia que está disponible en varios servicios de streaming. Una buena opción para ver en familia las tardes aburridas del verano y disfrutar de las aventuras de estos adolescentes que tenían la suerte de pasar un verano en Nerja entre bicicletas y barcos.

Verano azul fue uno de los grandes éxitos del director y guionista Antonio Mercero al que conocemos también por series como Farmacia de Guardia y Crónicas de un pueblo. Además, el director nos sorprendió con otras ficciones como La cabina o Planta 4ª. Además de Verano azul, otras series españolas han triunfado a nivel mundial como La casa de papel, El secreto de Puente Viejo, Médico de familia, Los Serrano, El ministerio del tiempo, Merlí, Velvet o Vis a vis. Series que han llegado al corazón de los espectadores y que se han convertido en un talismán para las plataformas de streaming.

La serie Verano azul se emitió entre octubre de 1981 y febrero de 1982 en TVE y se convirtió en todo un éxito de audiencia y crítica. Desde entonces se ha convertido en un clásico que muchas personas quieren volver a recordar todos los veranos. La mítica serie se rodó en en las localidades malagueñas de Nerja y Vélez-Málaga y en las granadinas de Motril y Almuñécar.

Verano azul: una serie pionera

La serie Verano azul fue una serie pionera en la que se trataban temas como las relaciones entre los adolescentes, el ecologismo, el feminismo o la protección animal. Todo visto desde la perspectiva de los años 80, pero aún así no eran los temas que solían abordar otras ficciones españolas. La serie cuenta las aventuras los meses de verano en la localidad de Nerja de unos jóvenes Bea, Javi, Pancho, Desi, Quique, Tito y Piraña. Excepto Pancho que vive en el pueblo, los demás son veraneantes que pasan una temporada con sus padres.

Los chicos conocerán dos adultos muy diferentes a los que normalmente se relacionan: Chanquete que es un pescador que vive en un barco y Julia, una pintora bohemia que nadie sabe muy bien porque se ha quedado en el pueblo. Estos dos adultos vivirán con los niños numerosas aventuras que para todos se convertirán en inolvidables.

El reparto de esta mítica serie

Uno de los grandes aciertos de esta serie española fue la elección de los actores protagonistas. Los papeles de los cinco amigos que pasaron un verano inolvidable en Nerja fueron interpretados por Juanjo Artero que daba vida a Javi, José Luis Fernández a Pancho, Pilar y Cristina Torres, a Bea y a Desi respectivamente, Miguel Ángel Valero a Piraña y Miguel Joven al pequeño del grupo.

En cuanto a los adultos el conocido actor Antonio Ferrandis daba vida a Chanquete y María Garralón a Julia, la pintora. También la serie participaron actores tan conocidos como Carlos Larrañaga, Gerardo Garrido, Manuel Tejada, Elisa Montés, Helga Liné o Concha Cuetos, entre otros muchos.

Otro de los puntos fuertes de esta serie es su banda sonora en la que se recuperan canciones como No nos moverán, versión en español de la canción tradicional I shall not be moved o Amor de verano del Dúo Dinámico. La banda sonora original de la serie fue compuesta por Carmelo Bernaola y todo el mundo reconoce la serie por esa música que aparecía en los créditos del comienzo en los que se iba presentando a la pandilla de niños montando en bicicleta y a los adultos que participaban en esta ficción

Verano azul es una de esas series, como hemos dicho antes, que nunca pasa de moda y que a muchos nos recuerda una infancia en la que no había móviles, ni videoconsolas, ni plataformas de streaming. Veranos en los que la diversión era montarse en la bicicleta e ir a buscar aventuras con los amigos que se hacían en las vacaciones. Unos veranos diferentes que los más pequeños pueden imitar cuando ven las aventuras de los protagonistas de esta mítica serie. Una buena idea para no aburrirse en las largas y calurosas tardes del verano. No os perdáis la oportunidad de volver a disfrutar de las aventuras de estos cinco amigos en los parajes más hermosos de Nerja.