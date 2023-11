La actual vida de Aaron Guerrero, Chechu en Médico de Familia, convertido en un exitoso empresario

Aarón Guerrero lleva el arte en las venas porque su padre era actor de doblaje, pero el paso del tiempo le abrió las puertas de un mundo nuevo y actualmente su profesión no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. El intérprete ha dejado claro en varias ocasiones que no se considera «un juguete roto» porque fue él quien tomó la decisión de alejarse de las cámaras. En la actualidad lleva una vida completamente distinta. Está casado, tiene un hijo y es propietario de un negocio rentable.

El pasado viernes 10 de noviembre Aaron Guerrero celebró su 37 cumpleaños acompañado de sus familiares y amigos. A pesar de que en estos momentos no está en activo, el público no le ha dado la espalda y sigue guardando un recuerdo fantástico de él. Saltó a la fama antes de cumplir los 8 años gracias a su papel protagonista en Médico de Familia. No tardó en demostrar que estaba completamente capacitado para entretener a los espectadores y esa es la razón por la que le ofrecieron nuevos proyectos.

Aaron Guerrero en su boda / GTRES

El actor siempre ha dejado claro que sus padres nunca le obligaron a participar en ningún programa. Fue él quien se dio cuenta de su talento y animado por el éxito que estaba teniendo decidió seguir dando pasos en el mundo del espectáculo. Después de dar vida a Chechu en Médico de Familia le llegó otra oportunidad de la mano de Ana Obregón. Tuvo un papel al lado de la actriz en Ana y los siete y en la actualidad disfrutan de una bonita amistad. Pero, ¿por qué hace tanto tiempo que no sabemos nada del artista?

Aarón Guerrero se convierte en un famoso empresario

Aaron Guerrero llegó a lo más alto gracias a la serie protagonizada por Emilio Aragón y Lydia Bosch. Durante mucho tiempo llamó la atención de los mejores periodistas y acaparó titulares en los medios más relevantes, pero ahora su vida es muy diferente. Se ha convertido en un empresario exitoso y tiene siete restaurantes. Sin embargo, el mayor premio de su vida es su hijo Beltrán, fruto de su bonita historia de amor con Salomé Gadea.

Aaron explicó en una de sus entrevistas el motivo por el que decidió dedicarse a la hostelería. Después de participar en Ana y los siete estuvo un tiempo esperando a recibir ofertas de la pequeña pantalla y no encontraba ningún proyecto de su agrado. Por ese motivo decidió tomar las riendas y emprender una nueva aventura.

Aaron Guerrero en Ana y los siete / TVE

«Siempre me ha gustado la hostelería y cuando estaba en la tele tenía claro que algún día iba a abrir mi propio restaurante», declaró durante una entrevista en Diez Minutos. «Cuando terminé Ana y los siete hubo un parón de más de un año en el que no me salía nada en televisión. Y fue cuando dije que era el momento, porque no me gusta quedarme esperando. Abrí mi primer restaurante, Alta costura, y a los cuatro años ya abrí el segundo. Las cosas me empezaron a ir bien y hasta ahora, que tenemos siete».

Aaron tiene a su cargo a 56 personas

Aaron Guerrero posando en un evento / GTRES

Aaron Guerrero insiste en que ha aprendido una gran lección gracias al mundo del espectáculo. Considera que el esfuerzo es la llave que abre todas las puertas, por eso es muy exigente. No obstante, promete que disfruta de una relación muy estrecha con su equipo: un total de 56 personas que están encantadas trabajando en su entramado empresarial.

A pesar de su innegable éxito, el artista cree que ha tenido mucha más suerte trabajando como actor que como empresario. Recuerda que Médico de familia hacía unas audiencias astronómicas y que es una serie que ya ha pasado a la historia.