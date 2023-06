Pese a que existían rumores de que Ana Obregón podía regresar a España de cara al mes de junio, dichas predicciones se han quedado lejos de la realidad y es que la actriz ha aterrizado el pasado miércoles a primera hora de la mañana por sorpresa en Madrid. Con un rostro inundado de felicidad y con la pequeña Ana Sandra en sus brazos, Obregón pisaba de nuevo suelo español tras más de dos meses instalada en Miami y volcada en el cuidado de su nieta. El fin de su etapa en Florida supone de nuevo reactivar la agenda y la rutina que abandonó el pasado 16 de marzo cuando paralizó su vida por completo para dar la bienvenida a la que define como «al amor de su vida».

Más allá del reencuentro con sus familiares y amigos más allegados, los cuales, a excepción de Susana Uribarri, no conocen a Ana Sandra, la protagonista de Ana y los siete vuelve a España con una agenda de lo más ajetreada, profesionalmente hablando. Hace tan solo unas semanas, cuando su retorno a la maternidad le posicionó en el centro del huracán mediático, Pablo Motos dio la noticia de que el equipo de El Hormiguero se encontraba en plenas negociaciones con la presentadora para contar con su presencia en el plató de las hormigas más famosas de la televisión. «Creo que vamos a tener la posibilidad de escuchar a la propia Ana Obregón tal y como van las cosas. La hemos invitado al programa y ha dicho que sí, creo que puede cambiar de opinión. Es una gestión que la haces y te dicen que sí, luego puede ser que no, pero creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla», decía Motos. Aunque en un principio quedó en el aire, el digital Vanitatis adelantó que sería una cita que estaría más que cerrada y que se emitirá a finales de la semana que viene, o principios de la siguiente.

Más allá de El Hormiguero, este mes de junio también la veremos como una de las invitadas estrella de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, el espacio dirigido por Bertín Osborne donde ya acudió anteriormente y se abrió en canal hablando de la muerte de su hijo, Aless Lequio.

Dejando a un lado su faceta televisiva, Ana Obregón también tendría fijadas ciertas fechas dedicadas a El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo y que ella misma decidió terminar y publicar para cumplir una de sus últimas voluntades. Desde que se publicó el pasado 19 de abril, las cifras de venta han sido arrolladoras y, al estar instalada en Miami, no ha podido realizar ningún tipo de promoción presencialmente. Es por eso que entre todos sus próximos compromisos profesionales se encuentra el de la promoción de esta obra.

Será el próximo 7 de junio a las 12:00h cuando la reconocida actriz presente a los medios el libro mencionado en el hotel The Westin Palace de Madrid. Según se ha informado, la primera fase del evento consistirá en un photocall donde la autora no responderá ningún tipo de preguntas ni declaraciones. Veinte minutos después, Obregón pasará a dar por iniciada la presentación, donde sí contestará todo tipo de cuestiones en la rueda de prensa. Cuatro días después, concretamente el 11 de junio, Ana Obregón estará firmando los ejemplares de El chico de las musarañas en la Feria del Libro de la capital.

Las incógnitas que rodean la hoja de ruta de Ana Obregón

Haciendo un breve repaso de los compromisos laborales a los que atendrá la actriz próximamente, lo cierto es que independientemente de que algunos sean remunerados y otros no, todos tienen algo en común: la promoción de su trabajo. Dejado todo lo citado al margen y de acuerdo con las actuaciones anteriores de Ana Obregón, cabe resaltar que podría ser que, tras su aterrizaje, pueda protagonizar de nuevo alguna portada en ¡Hola!, su revista de confianza.

Por otro lado, se desconocen los siguientes pasos que realizará en beneficio de la Fundación Aless Lequio. Por el momento, tal y como ha resaltado ella en más de una ocasión, se sabe que todo lo recaudado con El chico de las musarañas irá destinada para la entidad mencionada. En cuanto a la entrevista que concedió para la revista del saludo, se especuló sobre si lo remunerado sería o no destinado para su particular obra benéfica pero, por el momento, es algo que ella misma no ha confirmado ni desmentido.