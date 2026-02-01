Dicen que es la ‘Yellowstone’ española: la serie que te va a enganchar desde el primer minuto

La hegemonía de las series ha llevado a un amalgama de géneros nunca antes visto en el streaming y la parrilla televisiva. Netflix y los demás servicios de streaming estrenan nuevas historias cada mes y junto a la pequeña pantalla digital, los espectadores son bombardeados con seriales de distinta índole. Desde ejercicios metaficcionales como The Studio a relatos de terror del impacto de Bienvenidos a Derry. Un abanico de registros que alcanza incluso el western con Yellowstone y de la que ahora, bebe directamente la nueva serie que estrena Telecinco: Pura sangre.

Estrenada el pasado miércoles en la cadena de Mediaset, la ficción creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe es la gran apuesta con la que la marca presidida por Cristina Garmendia pretende reinar en un prime time donde, a raíz del auge de las plataformas, ya no proliferan este tipo contenidos narrativos. Eso sí, esta «Yellowstone española» podría imponerse ante la falta de competencia apoyándose en su potente casting, pues Pura sangre tiene todo un elenco de rostros conocidos para el público patrio. Ángela Molina (Blancanieves), Amaia Salamanca (Sin tetas no hay paraíso), Pep Munné (Los amantes del círculo polar), Aitor Luna (Los hombres de Paco), Pedro Casablanc (Querer), Jaime Zatarain (Vergüenza) y Blanca Romero (Física o Química) completan el reparto principal.

La «Yellowstone española»: ‘Pura sangre’

Partiendo de un ambiente rural como Yellowstone y con la combinación de drama y thriller por la que destaca también la serie norteamericana, Pura sangre se centra en el ecosistema de La Galana, una antigua casa señorial en el que el Marquesado de Monteclaro de la familia Acuña ha vivido durante generaciones. Allí, los miembros de esta dinastía se dedican a la agricultura y a la ganadería, pero sobre todo a la cría de caballos de pura raza.

Bajo este punto de partida, el conflicto de su argumento nace a raíz del envenenamiento de cuatro caballos. Entre ellos se encontraba Caporal, el cual semanas antes había intentado se comprado por un jeque por 10 millones de euros. Buscando justicia, la familia le pide al SEPRONA que investigue lo sucedido. Es aquí donde entra el personaje de Alicia Hermida (Romero), la nueva teniente de dicha sección de la Guardia Civil que pronto descubre cómo este suceso sólo es otro desencuentro en un conflicto que lleva años gestándose entre los Acuña y su entorno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mediaset España (@mediasetcom)

De este modo, los fans de Yellowstone encontrarán en Pura sangre una combinación de todas las bondades de la serie de Peacock. Desde su relación con el ámbito ecuestre, hasta su entrega total a las dinámicas del legado familiar y la luchas de poder.

¿Cuántos capítulos tendrá? ¿Habrá segunda temporada?

Por lo que sabemos, Pura sangre no obedecerá a la brevedad que hoy reina en las marcas de vídeo bajo demanda. Recuperando en cierto sentido, las grandes tiradas de episodios que antaño poseían las series televisivas.

Este western melodramático tendrá dos temporadas con un total de 16 capítulos. ¿Conseguirá convertirse en un reclamo de garantías para la audiencia de Telecinco?