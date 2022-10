Los cines que tendrán entradas tiradas de precio durante la Fiesta del Cine 2022

Desde hoy, gracias a la Fiesta del Cine 2022 podemos disfrutar de las mejores películas de la cartelera a precio reducido. 3,50€ es el precio al que el público podrá ver todas las películas disponibles en la cartelera española, previo registro y obtención de la acreditación correspondiente en la web de la organización. Un evento auspiciado por el Ministerio de Cultura y Deporte, la Federación de Distribuidores Cinematográficos (fedicine) y la Federación de Cines de España. Además de contar con la colaboración de los distribuidores independientes y de la Academia de Cine. Cabe señalar que el precio de los formatos de Butacas VIP, 3D y demás proyecciones especiales están sujetos a las condiciones particulares de cada cine. Ahora bien ¿se acogen todas las salas a esta Fiesta del Cine 2022?

Al ser unas jornadas con una implicación nacional, lo más normal es que la mayoría de los cines ubicados en las ciudades españolas se acojan a los términos de esta fiesta. Algo, lógico si paramos a pensar que los organizadores rigen la mayoría de grupos y salas de cine. A pesar de esto, nunca está de más acudir a la web para consultar todas las grandes superficies adheridas a la promoción.

¡Cuatro días de #FiestaDelCine dan para mucho! No te pierdas nuestras películas recomendadas 👇👇👇👇 pic.twitter.com/li4n5ScE54 — La Fiesta del Cine (@FiestaDelCine) September 30, 2022

Los pasos para acreditarse y tener acceso al precio más barato es muy sencillo. Antes que nada, hay que saber que los menores de 14 años y los mayores de 60 sólo tienen que acudir a la taquilla, sin necesidad de pasar por el previo proceso de registrarse. Por otro lado, la acreditación de la anterior edición sirve para esta, por lo que se puede recuperar desde la propia plataforma web. Con acciones como la de la Fiesta del cine 2022 se pretende recuperar poco a poco a los espectadores. La pandemia ha dejado los números de la recaudación por los suelos y sólo algunos títulos como Spider-man: No way home, The Batman o Top Gun: Maverick han sabido recaudar como si nada de esto hubiese sucedido. La luz al final del túnel aparece cuando echamos una vista justo año anterior del COVID-19 y es que en el 2019 fue un año con un 7% de crecimiento.

La Fiesta del Cine durará desde hoy, 3 de octubre hasta el próximo jueves día 6. Entre las películas que pueden verse están las españolas Modelo 77 y Objetos perdidos, hasta títulos internacionales como No te preocupes querida, La chica salvaje y el reestreno de Avatar.