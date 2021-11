El escándalo Lewinsky fue una de las noticias más comentadas en el mundo en 1998. Todo estalló cuando salió a la luz la relación sexual entre Bill Clinton el presidente de los Estados Unidos de 49 años de edad y Monica Lewinsky una becaria de 22 años de la Casa Blanca. Anteriormente Clinton ya había sido acusado de acoso sexual por Paula Jones. Clinton lo negó todo, pero no pudo evitar una investigación que fue portada de todos los medios a finales de los años 90. Ahora 23 años más tarde ATRESplayer PREMIUM estrena la tercera entrega de American Crime Story El caso Lewinsky que gira en torno a esta polémica relación y pretende descubrir lo que realmente ocurrió desde el punto de vista de tres mujeres.

American Crime Story es una serie de éxito creada por Ryan Murphy que triunfo contando en su primera entrega el juicio de O.J. Simpson y en la segunda el asesinato de Gianni Versace. En esta entrega sobre el escándalo Levinsky detrás del guion se encuentra Sarah Burgess.

La plataforma de streaming ATRESplayer PREMIUM ya ha lanzado los dos primeros episodios antes de su estreno en abierto y el jueves 11 de noviembre se estrenará esta producción también en La Sexta. La temporada consta de 10 episodios y los espectadores podrán ver una doble entrega cada jueves a las 22:30 horas. Una de las series más esperadas para este mes de noviembre.



La verdad sobre El caso Lewinsky

La serie El caso Lewinsky está basada en el libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President de Jeffrey Toobin. Una novela en la que se abordó el escándalo Lewinsky desde el punto de vista de la becaria a la que da vida la actriz Beanie Feldstein.

Esta ficción cuenta esta turbulenta historia a través de los ojos de las tres implicadas en el escándalo: Monica Lewinsky, Linda Tripp y Paula Jones. Las tres salieron a la luz pública en época complicada de cambios en la administración americana y en los medios de comunicación.

Por ahora solo podemos ver el intenso tráiler que protagoniza Linda Tripp (Sarah Paulson), una de estas tres mujeres. Linda era una empleada de la Casa Blanca que grabó una conversación con Lewinsky en la que Monica contaba su relación con Clinton: «Hay una mujer muy cercana a mí que está teniendo una aventura con el presidente de Estados Unidos». “Todo tiene que salir a la luz. La prensa la destruirá», se explica en el trailer.

La serie cuenta con la aprobación de la propia Monica Lewinsky, que ha ejercido como productora. Ella misma confesó en una entrevista concedida a Variety que en el episodio en el que el FBI interroga a la becaria: “Lloré al final del capítulo. Creo que este episodio será realmente importante por las polémicas sobre justicia social que se han mantenido durante el último año. Soy una persona blanca privilegiada y para mí fue muy extraño experimentar esa situación».

Un buen reparto

Además de Sarah Paulson como Linda Tripp y Beanie Feldstein como Monica Levinsy, la serie cuenta en el reparto con los actores Clive Owen como Bill Clinton, Annaleigh Ashford como Paula Jones, Edie Falco como Hillary Clinton, Margo Martindale como Lucianne Goldberg, Colin Hanks como Mike Emmick, Cobie Smulders como Ann Coulter y Taran Killam como Steve Jones.