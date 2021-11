Comenzamos esta semana del 8 al 14 de noviembre con nuevos estrenos de series como Dexter: New Blood, Perni, Departure: Vuelo 716. American Crime Story: El caso Lewinsky, Kamikaze, He Shrink Next Door o Dopesick: Historia de una adicción.

Lunes, 8 de noviembre

Dexter: New Blood

Movistar+ estrena esta serie protagonizada por el conocido actor Michael C. Hall que vuelve a interpretar al asesino en serie y asesino y analista forense de la policía de Miami Dexter Morgan en una nueva temporada de 10 episodios. Ambientada diez años después de que Dexter desapareciera en el ojo del huracán Laura ahora está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay en la pequeña ciudad de Iron Lake. Dexter parece que está disfrutando de una nueva vida, pero después de algunos eventos inesperados en esta comunidad volverá a sentir la llamada de su Pasajero Oscuro.

S.W.A.T. Los hombres de Harrelson Temporada 5

AXN estrena una nueva temporada de esta serie en la que tras su decisión de hablar con la prensa, Hondo se retira a un pueblo tranquilo de México para revaluar su vida y su futuro profesional. Además, debe involucrarse en la lucha de una familia local por la justicia.

Martes, 9 de noviembre

Perni

Filmin estrena esta comedia dramática sobre una trabajadora social que tiene muchos problemas: su hermana ha muerto y su sobrino vive ahora con ella. Además, su padre acaba de salir del armario, su ex es un impresentable y ella hace cinco años que no tiene sexo.

Intelligence Temporada 2

Cosmo estrena la segunda temporada de esta comedia de situación de seis capítulos ambientada en el mundo de la ciberseguridad que supone el regreso a la comedia de David Schwimmer tras Friends.

Miércoles, 10 de noviembre

Gentefied Temporada 2

Netflix estrena esta serie protagonizada por los primos Morales que se esfuerzan por mantener a flote la taquería de sus abuelos en un barrio de Los Ángeles cada vez más aburguesado y lleno de gente.

Departure: Vuelo 716

Calle 13 estrena este thriller protagonizado por Archie Panjabi y Christopher Plummer que investiga las conspiraciones que rodean el caso del vuelo 716. Se trataba de un avión comercial que desaparece al sobrevolar el Atlántico. Tras el misterioso accidente, Kendra Malley, una investigadora aeronáutica que acaba de quedarse viuda, intentará esclarecer lo ocurrido a petición de su exjefe y mentor, Howard Lawson.

Chicago Fire Temporada 9

AXN estrena esta serie que sigue el día a día de un grupo de bomberos, rescatistas y paramédicos de Chicago. El teniente Matthew Casey trata de lidiar con su trabajo todos los días, pero no es nada fácil. El estrés y el ajetreo por el riesgo al que debe enfrentarse a diario le ponen constantemente a prueba.

Blue Bloods Temporada 12

Fox Life estrena nueva temporada de esta serie centrada en la familia Reagan en la que las tramas más personales de los personajes principales sufrirán cambios importantes.

Jueves, 11 de noviembre

Archer Temporada 12

Movistar Series estrena la última temporada de esta serie animada protagonizada por Sterling Archer y los miembros de la Agencia que tendrán que afrontar varios cambios en el mundo del espionaje. Su mayor amenaza ahora es un conglomerado de espías conocido como la Agencia Internacional de Inteligencia que se ha convertido en su peor competencia.

American Crime Story: El caso Lewinsky

La Sexta y Atresplayer Premium estrenan esta serie documental centrada en los momentos clave de la historia que supuso el primer juicio político de un presidente de los Estados Unidos en más de un siglo: Bill Clinton. La serie cuenta el relato de los hechos a través de los ojos de Monica Lewinsky, Linda Tripp y Paula Jones, las mujeres protagonizaron esta historia. Los dos primeros episodios se estrenan en abierto el jueves 11 a las 22.30 horas en La Sexta, y ya están disponibles en Atresplayer Premium.

Viernes, 12 de noviembre

He Shrink Next Door

Apple TV+ estrena esta serie inspirada en hechos reales que cuenta la extraña relación entre el ‘psiquiatra de los famosos’, el Dr. Isaac ‘Ike’ Herschkopf (Paul Rudd) y su paciente Martin ‘Marty’ Markowitz (Will Ferrell). Ike se va introduciendo poco a poco en la vida de Marty hasta llegar a mudarse a la casa de Marty en los Hamptons y convencer a Marty de que le nombre presidente de la empresa familiar.

Dopesick: Historia de una adicción

Disney+ estrena esta serie protagonizada por el conocido actor Michael Keaton y dirigida por Barry Levinson sobre la crisis de la adicción a los opiáceos que ha destruido a comunidades enteras de EEUU hace pocos años. Una mirada a la responsabilidad de las farmacéuticas en esta drogadicción que incluye a un reparto de lujo con Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Michael Stuhlbarg, Will Poulter y Peter Sarsgaard.

Domingo, 14 de noviembre

Kamikaze

HBO Max estrena esta serie danesa basada en la novela Muleum de Erlend Loe que sigue a Julie (Marie Reuther) de 18 años en un viaje de redescubrimiento tras perder a sus padres y a su hermano en un accidente de avión. De repente, se encuentra sola en una gran mansión con coches caros en el garaje y mucho dinero. Todo esto no tienen valor para Julie y se ve obligada a buscar una razón para continuar por lo que se embarca en un viaje salvaje que la lleva desde su Dinamarca natal a los rincones más lejanos del mundo.