Carmen Maura en ‘El Hormiguero’: «Me encanta que el cine sea un negocio y que Santiago Segura gane millones»»

Este martes 24 de marzo, Carmen Maura ha acudido a El Hormiguero (Antena 3) para presentar Calle Málaga, su nueva película sobre la intimidad sexual en la tercera edad. Además de hablar de su último trabajo, la actriz ha reivindicado el cine como industria y ha apoyado a Santiago Segura y a su éxito con la última entrega de la saga Torrente.

«Es una película que me ha costado muchísimo hacer porque rodaba todos los días y porque a la directora le daba por repetir. La película me tiene contenta porque a la gente le está gustando y dicen que lo he hecho muy bien. No es de las que más me gustan, pero sí que está chiflando a la gente», ha dicho la actriz sobre su nueva película presentada en el último Festival de Málaga.

Calle Málaga habla de la intimidad sexual en personas de la tercera edad y Carmen Maura ha reconocido que «en la película me enamoro y follo y todo, pero no se ve. Hago desnudos, pero casi no se ve. Si me dicen que tengo que salir desnuda hace 15 años, a lo mejor me lo pienso, pero ahora mismo, es que paso de todo».

Carmen Maura nos presenta su nueva película ‘Calle Málaga’ que llega a los cines el 1 de abril #MauraEH pic.twitter.com/XYCP56SthK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 24, 2026

Carmen Maura a los 80

Sobre su edad (tiene 81 años), la protagonista de Mujeres al borde de un ataque de nervios ha dicho: «Los ochenta se notan muchísimo porque suena como a mayor. Es muy impresionante la cifra ochenta. Ahora me apetece más trabajar con gente desconocida. No me apetecen los famosos. Me apetecen cosas discretas. Me gusta mucho estar sola. Me gusta mucho limpiar cuando estoy sola. Es muy agradable. Adoro las aspiradoras».

El cine como negocio

Tras el estreno de Torrente presidente y todo el éxito que ha tenido en taquilla, aunque enfrentado a cierto sector de la crítica, Carmen Maura se ha posicionado y ha dicho: «Me encanta que las películas sean un negocio. Me encanta Santiago Segura y que esté ahí ganando millones y millones. Llevo años diciendo que se dé un Goya a la película más taquillera. Las películas se tienen que hacer para que ganen dinero. A mí me gusta hacer negocio».