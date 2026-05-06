La goma usada para sellar los túneles submarinos se está disolviendo un 35% antes de lo que habían previsto los ingenieros y ahora están en serios problemas

Los túneles submarinos se están disolviendo un 35% antes de lo que habían previsto los ingenieros provocando serios problemas. Es hora de empezar a pensar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. La tecnología se ha convertido en uno de los elementos destacados en estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración algunos elementos serán esenciales.

Estos túneles submarinos que se han convertido en una obra de ingeniería que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. La ciencia parece que nos da alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, si los expertos no intentan controlar este problema.

Ahora están en serios problemas antes de lo previsto por los ingenieros

Los ingenieros han previsto una serie de deterioros de un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que cada elemento cuenta. El ser humano ha hecho posible lo imposible, de una manera que costará de creer si tenemos en cuenta hasta dónde han llegado.

Estas jornadas en las que realmente podremos empezar a tener en consideración algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Estos túneles que han conseguido crearse en un punto del planeta que realmente ha acabado siendo la antesala de algo más.

Unos túneles que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría en estos días en los que realmente tocará adelantarse a lo que nadie hubiera imaginado. Sobre todo, pensando en unos túneles que han acabado siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

Los materiales con los que se construyeron quizás no han acabado siendo igual de resistentes que se esperarían. Es cuestión de conocer la resistencia de un tipo de elemento que puede cambiarlo todo.

Un reciente artículo publicado en la revista Science Direct nos explica que: «La seguridad de impermeabilización a cien años de todo el proyecto está determinada directamente por la junta GINA como barrera central para la impermeabilización de juntas de túnel sumergidas. Considerando los dos factores principales de la carga de compresión y el entorno del agua de mar en condiciones de servicio reales, se realizaron pruebas de envejecimiento en la junta GINA. A partir de entonces, el comportamiento de envejecimiento de la junta GINA se examinó en tres escalas: rendimiento macroscópico, morfología microscópica y estructura molecular. En última instancia, se aclaró el mecanismo de envejecimiento de la junta GINA y se estimó su vida útil. Después del envejecimiento, se mide que la dureza y la densidad Shore A de las juntas GINA han aumentado en un 14,18 y un 5,88 %, respectivamente. Por el contrario, se observa que la tasa de atenuación del estrés de contacto es del 67,66 %. La esencia envejecida de la junta GINA es la degradación del material causada por la degradación estructural».

Siguiendo con la misma explicación: «Se identifican tres fases para el proceso de envejecimiento: una caída pronunciada inicial, un declive moderado prolongado y una convergencia gradual final. El módulo de almacenamiento a temperatura ambiente y el factor de pérdida máxima se reducen progresivamente con la escisión de las cadenas moleculares. Después de 90 días de envejecimiento acelerado, la densidad de reticulación se reduce en 1,54 mol/cm3/104, la tasa residual final se reduce en un 1,65 % y la temperatura de transición vítrea se desplaza a la región de alta temperatura en 3,24 ℃. Después de 100 años bajo carga de compresión y entorno de agua de mar, la tensión de contacto de la junta GINA se redujo a 1,51 MPa, por lo que todavía se pueden cumplir los requisitos de impermeabilización de los túneles sumergidos».

Un cambio que puede afectar de lleno a este tipo de construcciones que pueden acabar siendo las que nos darán una nueva visión de lo que puede pasar en breve. Con ciertos detalles que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de estar preparados para una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en una novedad que nos golpeará de lleno.