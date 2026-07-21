Los científicos no dan crédito: acaban de encontrar en España una especie de ‘perro oso’ de hace más de 15 millones de años

Un equipo internacional y multidisciplinar de científicos, liderado principalmente por paleontólogos españoles del Instituto Catalán de Paleontología Miguel Crusafont, ha descubierto una especie animal que habitó Cataluña hace más de 15,9 millones de años.

El equipo extrajo fósiles físicos (cráneo parcial y el molar) durante las campañas de excavación en la década de los noventa en Cataluña (El Alto Panadés). En aquel momento, por falta de tecnología, se clasificaron erróneamente dentro de otra familia de carnívoros ya conocida. Tras años almacenados los huesos, a través de técnicas modernas los investigadores descubrieron que se trataba de una especie totalmente nueva.

El perro-oso

Esta especie perteneció a la familia de los anficiónidos, una familia extinta de grandes carnívoros que combinaban las características anatómicas de los cánidos y los úrudos. El nombre que se le ha atribuido es Paludocyon moyasolai, que quiere decir perro de los humedales. El ecosistema que existía en Cataluña hace 16 millones de años era distinto al actual. Se basaba en un lago de agua dulce poco profundo y un clima cálido propio del óptimo climático del Mioceno.

Dieta

La dieta de esta especie era mesocarnívora. Esto quiere decir que, aunque su principal fuente de energía era la carne de sus presas, sus molares posteriores estaban muy desarrollados, eran anchos y grandes. Su dentadura le permitía triturar diversos alimentos, como frutas, raíces, insectos, huevos o carroña.

Hábitat

Su estructura ósea le convertía en un animal rápido, ágil y flexible, diseñado para las carreras cortas y las emboscadas a presas en terrenos complejos. Por terrenos complejos se refiere a su propio hábitat, lagunas de agua dulce poco profundas, ciénagas densas y bosques ribereños cálidos y húmedos. Compartía terreno con cocodrilos, rinocerontes antiguos, ciervos ratón, aves acuáticas y grandes anfibios.