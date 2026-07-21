Aunque cueste creerlo, el mayor desierto de Europa es español y acaban de descubrir que fue un mar tropical hace 6 millones de años

El desierto de Tabernas esconde una historia increíble. Hace alrededor de 6 millones de años, este agreste rincón de Almería estaba cubierto por un cálido mar tropical con una rica biodiversidad, muy diferente al entorno que conocemos hoy.

Una investigación internacional ha conseguido reconstruir con gran detalle ese pasado geológico y confirma que la actual cuenca de Tabernas fue una plataforma marina poco profunda antes de que el Mediterráneo atravesara la mayor crisis ambiental de su historia.

El trabajo aporta nuevas claves para entender cómo evolucionó el sureste de la península ibérica y cómo los grandes cambios climáticos transforman un territorio a lo largo de millones de años.

Cómo era el mar tropical que ocupaba el actual desierto de Tabernas

Según el estudio publicado en la revista científica Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, la investigación ha permitido reconstruir con una precisión inédita la evolución geológica de la cuenca de Tabernas. El trabajo ha sido liderado por Gustavo Kenji Lacerda-Orita, de la Universidad de Barcelona, en colaboración con especialistas de la Universidad de Alicante.

El estudio sitúa este paisaje entre hace 6,08 y 5,97 millones de años como parte de una plataforma carbonatada híbrida.

En aquel periodo predominaban las aguas cálidas y un ecosistema marino especialmente diverso, con abundancia de organismos adaptados a un ambiente tropical.

Para reconstruir este escenario, los investigadores analizaron los sedimentos conservados en el afloramiento de Yesón Alto, considerado una auténtica cápsula del tiempo geológica.

Gracias a estos registros, fue posible conocer las condiciones ambientales existentes antes de que el Mediterráneo comenzara a aislarse progresivamente del océano Atlántico.

Entre las evidencias encontradas destacan restos fósiles y estructuras sedimentarias que permiten reconstruir con bastante precisión la profundidad del mar, la temperatura del agua y la evolución de los ecosistemas que habitaron esta zona.

Del fondo marino al paisaje desértico: así cambió Tabernas

La transformación del antiguo mar tropical en el actual desierto de Tabernas no fue consecuencia de un único acontecimiento, sino de un proceso gradual que se prolongó durante miles de años.

A medida que disminuía la conexión con el Atlántico, la cuenca fue perdiendo profundidad y las condiciones ambientales cambiaron de forma constante.

Uno de los elementos clave para comprender esta evolución fueron los foraminíferos bentónicos, unos microorganismos marinos que actúan como excelentes indicadores de las características del fondo oceánico. Su estudio permitió identificar distintas fases en la evolución de la cuenca.

Los científicos concluyen que el aumento de la productividad en las aguas superficiales alteró el equilibrio del ecosistema. Con el paso del tiempo, la reducción de la profundidad provocó un fuerte estrés ambiental que terminó afectando a la fauna marina.

Como resultado, las antiguas calizas ricas en restos biológicos dieron paso a sedimentos cada vez más pobres desde el punto de vista ecológico.

La Crisis de Salinidad del Messiniense cambió para siempre el Mediterráneo

El episodio que puso fin definitivamente a este ecosistema fue la conocida Crisis de Salinidad del Messiniense, uno de los acontecimientos geológicos más importantes de la historia del Mediterráneo.

Durante este proceso, ocurrido hace cerca de 6 millones de años, el mar quedó prácticamente aislado del Atlántico, el nivel del agua descendió de forma drástica y se acumularon enormes depósitos de sal y yeso.

Antes de que ese fenómeno alcanzara su máxima intensidad, la cuenca de Tabernas conservó algunas de las últimas condiciones tropicales del oeste europeo. Los investigadores también detectaron la aparición de tapetes microbianos, una señal de que el ecosistema estaba entrando en una fase de fuerte restricción marina.

Tal y como recoge el Diario de Almería, estos resultados convierten a la cuenca de Tabernas en un enclave de referencia para estudiar los cambios ambientales que precedieron a la Crisis de Salinidad del Messiniense.

Además, los sedimentos conservados en la zona ayudan a comprender cómo desaparecieron los ecosistemas marinos tropicales antes de la formación de los grandes depósitos de evaporitas.