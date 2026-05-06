Acaba de llegar a HBO la película más controvertida de los últimos años: ha sido lo más visto en 50 países

La película de Cumbres borrascosas de Emerald Fennell se estrenó en nuestras salas de cine creando una gran polémica. Para algunos esta versión no tiene nada que ver con la novela de la escritora Emily Brönte de 1847, pero para otros es una reescritura moderna y romántica de esta obra. La propia Emerald Fennell reconoció en diversas ocasiones que era una reinterpretación del clásico. Por eso nos vamos a encontrar con unos protagonistas que poco se parecen a Catherine y Heatcliff y con una Granja de los tordos en la que todo es lujo y capricho. Este 1 de mayo se ha estrenado en la plataforma de streaming HBO Max y los que no pudieron verla cuando estaba disponible en las salas de cine o los que quieran volverla a ver, tendrán una nueva ocasión para disfrutar de esta original ficción de Warner Bros. Pictures que cuenta con los guapísimos Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas.

La película Cumbres borrascosas de Emerald Fennell, que es la directora y la responsable del guion, cuenta con una duración de dos horas y 17 minutos. Pero en este largo metraje poco vais a encontrar de ese amor eterno de Catherine Earnshaw y Heathcliff en la novela y en otras versiones, sino más bien con una obsesión basada en el deseo y la pasión entre los protagonistas. Una cinta en la que también destaca la música de Charli XCX, la sorprendente ambientación y la increíble fotografía de los paisajes de Yorkshire donde se rodó esta versión de Cumbres borrascosas. Esta versión del clásico hay que reconocer que no va a gustar a todos los espectadores y que hay que tener la mente muy abierta para no comparar lo que estamos viendo con la novela original.

Una película polémica

Mi opinión es que aunque sea una versión que poco tiene que ver con la novela de Emily Brönte, hay que verla porque es todo un espectáculo musical y visual que sorprende con su despliegue de color, luz y tensión constante. Además, sí hay algo que funciona: la química entre los actores protagonistas Margot Robbie y Jacob Elordi que destilan en todo momento un gran magnetismo.

La película comienza con una recreación del ahorcamiento público de un hombre en 1771 y dos de las espectadoras en ese momento son las jóvenes Catherine Earnshaw y su amiga Nelly Dean que están disfrutando de este siniestro hecho. Tras esta introducción vemos como el alcohólico padre de Cathy, regresa a su lóbrega mansión Cumbres Borrascosas en los páramos de Yorkshire y se ha traído a Heatcliff, un pobre niño que se ha encontrado en las calles de Liverpool.

Cathy y Heatcliff crecen juntos y se convierten en inseparables. Pero pronto se dan cuenta de que su silenciosa atracción física es imposible porque Cathy es la hija del dueño de Cumbres borrascosas y Heatcliff es solo un mozo que trabaja en la finca. Cuando su padre arruina a la familia por su adicción al alcohol y al juego, Cathy decide intentar conocer al señor Linton, un hombre adinerado que vive en la Granja de los tornos. Heatcliff no soportará ver la relación que empieza a mantener con este hombre y una noche desaparece de la mansión… Cinco años más tarde Heatcliff vuelve como un hombre que ha hecho fortuna, compra Cumbres borrascosas y comienza a ejecutar su planeada venganza.

El reparto de esta versión de Cumbres borrascosas

Los protagonistas de esta original versión son los atractivos actores Margot Robbie que da vida a la joven y bella Catherine Earnshaw y Jacob Elordi al salvaje y oscuro Heathcliff. Sobre la polémica del físico de los actores que realmente no se corresponde con los protagonistas de la novela, se ha buscado la química entre Margot Robbie y Jacob Elordi más que su parecido con los personajes. Los actores Charlotte Mellington y Owen Cooper, al que todos conocemos por su papel en la serie Adolescencia, interpretan los papeles de estos personajes de jóvenes.

También en el reparto están los actores Martin Clunes como el señor Earnshaw, Hong Chau como Nelly Dean y Vy Nguyen como la joven Nelly, Shazad Latif como Edgar Linton, Alison Oliver como Isabella Linton, Ewan Mitchell como Joseph, Amy Morgan como Zillah, Jessica Knappett como la señora Burton, Millie Kent como Jane, Vicki Pepperdine como la hermana Mercy y Paul Rhys como el padre de Heathcliff, entre otros.

La nueva versión de Cumbres borrascosas está claro que es una versión muy original y particular de Emerald Fennell de la novela gótica de Emily Brönte en la que no aparece Hindley, el hermano de Catherine, ni el fantasma de Cathy, ni tampoco la segunda generación de la familia. Pero, como ya he comentado, es todo un espectáculo de luz, color, música, escenas de sexo y de pasión incontrolable que puede resultar interesante.