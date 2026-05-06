Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 5 de mayo

Después de cazar la mentira de TVE para intentar subir la audiencia de La Revuelta, el programa de David Broncano ya no tiene forma de esconder la crisis que vive desde hace meses. Ayer, martes 5 de mayo, volvió a perder la posición del mal llamado access prime time (al que vamos a llamar primer prime time, como ya avisamos en Happy FM) frente a La isla de las tentaciones, que ha llegado a su fase de mayor interés con las primeras infidelidades. Por su parte, El Hormiguero lidera sin grandes problemas con dos invitados como Marta Hazas y Javier Veiga, grandes amigos del programa, pero que no despiertan gran interés entre la audiencia. Además, la noche tuvo como invitado especial al partido de semifinales de la Champions entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, que logra una gran audiencia en Movistar Plus+.

El fútbol vuelve a ser protagonista de la noche y roba la segunda plaza a Broncano y al programa de parejas, pero será la última vez hasta el mes de junio que un partido irrumpa en este horario. La selección española jugará un amistoso antes del comienzo del Mundial 2026, en el que todos los programas de la parrilla sufrirán por el comienzo de los partidos, muchos de ellos en horario de noche y de madrugada por celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro del único equipo español que quedaba en Champions logra un gran 10.9 % y 1.319.000 espectadores en Movistar Plus.

Por detrás, La isla de las tentaciones (10.5 %) le mete más de un punto de diferencia a Broncano (9.2 %), que sigue sufriendo de lo lindo en un horario en el que en 2024 llegó a ser líder. El descalabro es enorme y en RTVE seguro que se están arrepintiendo de firmar un contrato en el que no pueden tomar medidas para solucionar el problema que tienen. Además, Iker Jiménez y su Horizonte vuelven a ganar con mucha diferencia a El intermedio.

Audiencias del ‘access prime time’ (el verdadero ‘prime time’)

‘El Hormiguero’: 12.3 % y 1.517.000

‘Champions League’: Arsenal-Atlético de Madrid: 10.9% y 1.319.000

‘La isla de las tentaciones’: 10.5 % y 1.309.000

‘La Revuelta’: 9.2 % y 1.134.000

‘Horizonte’: 7.5 % y 929.000

‘El Intermedio’: 6.6 % y 814.000

Cifras y letras’: 5.8 % y 735.000

Segundo ‘prime time’: Destacan ‘Código 10’ y ‘Supervivientes’

Tierra de Nadie (16.5 %), la gala de los martes de Supervivientes, manda en el segundo prime time sin que le afecten los estrenos y los duelos que hay en esa franja desde hace semanas. Tampoco sufre En tierra lejana, la serie turca de Antena 3 que ocupa las noches de los lunes y los martes, que continúa por encima del 11 % con un público fiel que no cambia el mando.

La guerra entre Cara al show (5.2 %) y Al cielo con ella (7.3 %) tiene un gran ganador: Código 10 (8.3 %). Mientras La 1 y laSexta se hunden luchando por un mismo tipo de audiencia, Cuatro ha sabido esperar para que el programa de Nacho Abad y David Aleman vuelva a sus grandes datos, superando esta semana el 8 % y venciendo a dos formatos que ya están desgastados en apenas unas semanas de emisión y que comienzan a ser un lastre para sus cadenas, especialmente el espacio de La 1, que ni se acerca a la media diaria de la pública.

‘Supervivientes’: ‘Tierra de nadie’: 16.5 % y 1.011.00

‘En tierra lejana’: 11.3 % y 795.000

‘Código 10’: 8.3 % y 499.000

‘Al cielo con ella’: 7.3 % y 581.000

‘Cara al show con Marc Giró’: 5.2 % y 425.000

Noticia en elaboración.