‘Allá tú’: ¿cuándo se entrega uno de los premios más grandes de esta edición y quién se lo lleva?

Telecinco ha hecho saltar todas las alarmas entre los seguidores del mítico concurso de las cajas. Tras semanas de emoción y cajas abiertas, la cadena ha lanzado una misteriosa promoción que confirma lo que muchos esperaban: un gran premio de Allá tú está a punto de ser entregado. Juanra Bonet, el carismático maestro de ceremonias, aparece en las imágenes visiblemente emocionado, anticipando una tarde muy importante. Se trata de un evento muy especial para el programa, puesto que llega en un gran momento de audiencias, superando desde hace semanas el 10 % de cuota de pantalla, unos datos que son un respiro para la cadena de Mediaset, que desde los mejores tiempos de Reacción en cadena, Ya son las ocho y Sálvame banana no los consigue.

El misterio del premio

A diferencia de otras tardes en las que se ha dado un premio grande, Telecinco ha optado por una campaña de misterio, cebando el premio, pero sin desvelar la cantidad exacta, lo que ha disparado las teorías en redes sociales. La última vez que se dio un premio importante fue el pasado día cinco de febrero, cuando un concursante se embolsó 75.000 euros. Todo apunta a que este nuevo premio no lo superará, puesto que nadie está hablando de un récord, que sería lo esperable en un caso así para tratar de hacer la promoción.

Juanra Bonet es el que anuncia que llega «uno de los premios más importantes», aunque no aclara en la promo ni cuándo ni de cuánto será ni, por supuesto, quién se lo llevará. De esta forma, el programa calca la manera de cebar los momentos importantes de Pasapalabra, su gran rival, que anuncia con días de adelanto los grandes botes y también los momentos en los que los concursantes son eliminados o se quedan cerca de lograr el Rosco.

¿Cuándo se emite ‘Allá tú’?

El espacio de las cajas ocupa la franja de las 20 h y hasta las 21 h en Telecinco, momento en el que compite con Malas lenguas y Aquí la tierra (La 1) y trata de reducir diferencia con Pasapalabra, que sigue reinando sin problemas por encima del 19 %, pese a que Rosa y Manu ya no están y sigue en búsqueda de dos concursantes fijos.

Juanra Bonet y el riesgo de cambiar de cadena

Hasta el pasado 2025, el catalán era una de las caras más habituales de Antena 3, siendo presentador del reciente Juego de pelotas en Atresmedia. Ante la salida de Jesús Vázquez de Mediaset, la cadena de Fuencarral ha buscado a un hombre que ya funcionó bien en sus canales. Bonet ya brilló en Caiga quien caiga y consiguió que Lo sabe, no lo sabe (ahora con Xuso Jones) se convirtiese en un clásico.

En esta nueva etapa parecía complicado cubrir el hueco de Vázquez, pero desde el primer día Juanra parecía que llevaba toda la vida entre las cajas. Esa naturalidad y tablas en el mundo de los concursos —que se ganó gracias a ¿Quién quiere ser millonario? y ¡Boom!— parecen haber sido la pócima perfecta para que esta nueva etapa sí funcione.

Desde hace temporadas Telecinco tiene entre sus apuestas Allá tú, aunque lo ha intentado en varias ocasiones en la franja del access prime time para competir contra El Hormiguero —sin grandes datos— y como formato dominical ante la ausencia de grandes realities, dando, ahí sí, mejores números.