El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska tendrá que gastar un 120% más en las nuevas pistolas de la Guardia Civil tras vetar a las empresas de Israel en las licitaciones públicas. Guardian Homeland Security, proveedor del país hebreo, ganó el último concurso público de la Benemérita para este fin con un precio de 269 euros por unidad. Ahora, el Gobierno prevé gastar 600 euros por arma con un nuevo proveedor.

La Dirección General de la Guardia Civil ha licitado un contrato para la «adquisición de pistolas semiautomáticas, calibre 9 x 19 mm para la dotación» del instituto armado por un valor de 4.500.000 euros. El departamento dependiente de la cartera del Interior pretende adquirir por ese precio un total de 7.500 pistolas. Es decir, un coste unitario de 600 euros.

El último suministro de este tipo de armas se adjudicó a Guardian Homeland Security a finales de 2021. Entonces, se presupuestó el suministro de 6.000 pistolas, que acabaron formalizándose a la empresa procedente del país gobernado por Benjamin Netanyahu a cambio de 1.614.000 euros. Esto equivale a un coste de 269 euros por pistola.

Por tanto, el veto a las empresas israelíes implica que las arcas públicas tendrán que desembolsar más del doble de lo que habrían hecho por las pistolas del país hebreo. Y es que, además de ser más baratas, lograron mejor puntuación técnica frente a la competencia.

Pistolas israelíes, mejores y más baratas

El arma que produce esta compañía es la pistola Emtam Ramon. En aquella ocasión, el proveedor israelí tuvo la mejor valoración técnica: 34,864 puntos sobre los 35 máximos que podía recibir cualquier oferta.

La pistola producida por la empresa del país hebreo obtuvo la nota más alta en precisión, longitud, ergonomía y operatividad. Además, fue la más barata (269 euros), con un 35% menos sobre el precio máximo de la oferta, mejor precio que los 305,87 euros que ofertó la marca austríaca Glock.

Sin embargo, el Gobierno aprobó a mediados de septiembre de 2025 el veto a todas las exportaciones e importaciones de armamento con Israel. Sánchez alegó que esta medida podía servir «para aportar presión sobre el Gobierno de Netanyahu» para frenar el «ataque contra la población civil palestina», al que tildó como «genocidio».

Más tarde, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, argumentó que la medida aumentaba «la presión en todos los ámbitos» en los que puede actuar España y consolidaba «el embargo total de armas a Israel». En esa prohibición se incluía «todo el material de defensa y material de doble uso», así como la «denegación de tránsito para el transporte de combustible» a las fuerzas armadas de Israel.

¿Cómo se establece esta prohibición? Todas las empresas que importen a España material de Defensa tienen que recibir una «autorización administrativa» que permita a las compañías establecer vínculos comerciales en territorio español, de acuerdo con la normativa. De ese modo, el Gobierno puede controlar qué empresas son proveedoras, denegando los permisos de importación a firmas que sean del Estado hebreo.

Impacto del veto en Interior

Por tanto, desde que el Gobierno impuso un veto a las compras a Israel, que el Ejecutivo venía realizando de facto incluso antes de aprobar esta ley, se ha dejado de poder acceder a la opción más precisa y barata del mercado. Es más, este embargo ya provocó la resolución del contrato para la adquisición de balas para las mismas armas que había comprado Interior para la Guardia Civil.

Interior también tuvo que gastar tres veces más en la renovación de las pistolas de la Policía Nacional por el veto a Israel. Para la Policía, el ministerio de Marlaska licitó un contrato que dispara el coste por unidad hasta los 800 euros.

La División Económica y Técnica de la Dirección General de Policía, dependiente de la cartera de Marlaska, licitó un contrato por valor de 2 millones de euros para la «adquisición de un mínimo de 2.500 pistolas semiautomáticas 9x19mm». Esto significa que Interior desembolsará 800 euros por cada una de ellas.