El consorcio Tess Defence sigue adelante con la fabricación del vehículo de combate 8×8 Dragón (uno de los programas clave del Ejército de Tierra) utilizando blindaje suministrado por la empresa israelí Plasan, pese al endurecimiento del discurso del Gobierno de Pedro Sánchez contra Israel en el plano político y diplomático. La continuidad de este suministro evidencia la desconexión entre la estrategia industrial de Defensa y la posición exterior del Ejecutivo. La pieza en cuestión tendrá que encargarse de cambiarla Santa Bárbara Sistemas, cuando se agote el pedido actual.

Fuentes del sector consultadas por OKDIARIO subrayan que el programa no ha sufrido alteraciones en su cadena de suministro, y que el blindaje israelí continúa siendo un componente esencial del vehículo, tanto por su nivel tecnológico como por los compromisos contractuales ya firmados. El Dragón, llamado a sustituir a los veteranos BMR, es considerado uno de los pilares de la modernización del Ejército español.

Desde el sector explican que «las piezas que ya se habían solicitado se siguen instalando», sobre todo porque «se pidieron antes de que se produjera ningún tipo de embargo», y que lo que no se ha hecho son «nuevos pedidos».

Sin embargo, el brazo económico de Moncloa sí lamenta en privado que la empresa no haya tomado la determinación de «sustituir esa pieza por otra con un origen distinto». Los militares responden que, «en realidad, no es una pieza que se pueda sustituir tan rápido y con un precio aceptable».

Industria frente a discurso político

El uso de tecnología israelí en el 8×8 Dragón pone de relieve la fuerte dependencia de España (y de Europa en general) de proveedores internacionales en sistemas críticos de Defensa. Plasan es uno de los líderes mundiales en soluciones de protección balística, y su participación en el programa fue cerrada mucho antes del actual contexto geopolítico.

En este sentido, distintas voces del sector apuntan, como decimos, a que romper o sustituir este tipo de acuerdos en plena ejecución tendría un impacto directo en costes, plazos y capacidades operativas. «No es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana sin comprometer el programa», explican, y recuerdan que el Dragón acumula ya retrasos y sobrecostes desde su fase inicial.

El Gobierno, por su parte, ha endurecido su posición frente a Israel en los últimos meses, especialmente en el marco del conflicto en Oriente Próximo, lo que ha elevado la tensión diplomática. Sin embargo, esa postura no se ha trasladado, por ahora, a los contratos en vigor en el ámbito de Defensa.

Programa estratégico para Tess Defence

El 8×8 Dragón es el mayor programa terrestre del ministerio de Defensa en las últimas décadas, con miles de millones de euros comprometidos y la participación de grandes compañías españolas dentro del consorcio Tess Defence (Indra, Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano Mechanical & Engineering).

El blindaje es uno de los elementos más sensibles del vehículo, clave para la supervivencia de la tropa en escenarios de alta intensidad. Sustituir a Plasan implicaría no solo encontrar un proveedor alternativo con capacidades equivalentes, sino también rediseñar y certificar parte del sistema, lo que retrasaría aún más las entregas al Ejército.

En este contexto, el mantenimiento del proveedor israelí refleja una realidad habitual en la industria de Defensa, y es que los programas estratégicos están sujetos a inercias industriales y compromisos técnicos que trascienden los vaivenes políticos. Mientras el Gobierno eleva el tono contra Israel en el plano internacional, el 8×8 Dragón sigue avanzando con tecnología procedente de ese mismo país.