Buenafuente volverá a trabajar tras su baja médica pero, de momento, no regresa a TVE

Andreu Buenafuente vuelve a trabajar después de tres meses de baja laboral y de no haber podido presentar las Campanadas 205-2026 en TVE tal y como estaba previsto. El cómico volverá, según ha anunciado la Cadena Ser, a Nadie sabe nada, el programa que el showman tiene con Berto Romero, este sábado 21 a las 12:00 horas. Eso sí, de momento no se sabe si regresará a TVE con el espacio Futuro imperfecto ya que la cadena pública no se ha pronunciado al respecto.

Así fue la baja de Buenafuente

El 18 de noviembre de 2025 se anunció que serían Andreu Buenafuente y Silvia Abril los encargados de dar la bienvenida al 2026 desde la Puerta del Sol. Ambos llevan mucho tiempo no sólo compartiendo su vida sino trabajando juntos. Últimamente lo hacían en Futuro imperfecto, un espacio que tenía bastante repercusión en TVE.

Pero el 12 de diciembre del mismo año, la productora El Terrat fue la encargada de confirmar que Buenafuente debe continuar con el descanso médico prescrito semanas atrás, un periodo de recuperación que afectaba a todos sus compromisos laborales, incluidos su programa televisivo y la retransmisión de Fin de Año. Esta situación también arrastraba la ausencia de Silvia Abril.

Comunicado RTVE Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse. «Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece… pic.twitter.com/hsIdIYtrmS — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 21, 2025

Además, el propio Buenafuente emitió un comunicado que fue difundido a través de las redes de RTVE. «No va a ser posible hacer las Campanadas. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda y en el avance para volver a hacer lo que me gusta. No es fácil parar, pero mi televisión me ha apoyado y es muy importante», señaló el humorista.

La semana pasada, Buena fuente dio pistas de su regreso en el programa radiofónico La ventana con Carles Francino «Estoy bien. Recuperándome poco a poco, pero en línea ascendente. Podría estar mejor, pero también podría estar peor» dijo el humorista.