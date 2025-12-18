Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de TVE en sustitución de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

RTVE por fin ha revelado este jueves el nombre de los presentadores de las Campanadas 2025-2026. Chenoa y el dúo Estopa serán los encargados de dar la bienvenida al nuevo año en la cadena pública. Recordemos que hace semanas se anunció que los encargados de tomar las uvas desde la cadena pública serían Andreu Buenafuente y Silvia Abril. La semana pasada, sin embargo, se confirmó que el humorista debe continuar con el descanso médico prescrito semanas atrás, un periodo de recuperación que afecta a todos sus compromisos laborales, incluidos su programa televisivo y la retransmisión de Fin de Año. A dos semanas del evento, RTVE ha buscado sustitutos a toda prisa y no ha dado los nombres hasta ahora.

Unas Campanadas complicadas

La retransmisión de la Campanada del año pasado fueron controvertidas, David Broncano y Lalachus provocaron una gran polémica, primero por interrumpir a sus compañeros de Antena3 y segundo por mostrar una estampita con la vaca de El Gran Prix que ofendió a muchos católicos. Es por todo ello que tanto el presentador de La Revuelta como su colaboradora no han parado de afirmar que no volverían a la Puerta del Sol.

Y aunque fueron polémicas, las Campanadas 2024-2025 funcionaron muy bien en audiencia, por lo que para este año RTVE tenía el reto de volver a crear expectación ante la audiencia.

El 18 de noviembre se anunció que serían Andreu Buenafuente y Silvia Abril los encargados de dar la bienvenida al 2026 desde la Puerta del Sol. Ambos llevan mucho tiempo no sólo compartiendo su vida sino trabajando juntos. Últimamente lo hacen en Futuro imperfecto, un espacio que está teniendo bastante repercusión en TVE. Además, juntos ya habían presentado en dos ocasiones los Premios Goya. Era una apuesta solvente y lógica.

Pero el pasado 12 de diciembre, la productora El Terrat fue la encargada de confirmar que Buenafuente debe continuar con el descanso médico prescrito semanas atrás, un periodo de recuperación que afecta a todos sus compromisos laborales, incluidos su programa televisivo y la retransmisión de Fin de Año. Esta situación también arrastraba la ausencia de Silvia Abril.

Además, el propio Buenafuente emitió un comunicado que fue difundido a través de las redes de RTVE. «No va a ser posible hacer las Campanadas. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda y en el avance para volver a hacer lo que me gusta. No es fácil parar, pero mi televisión me ha apoyado y es muy importante», señaló el humorista.

El martes 16 en una rueda de prensa celebrada en el Teatro Real de Madrid, RTVE anunció su programación navideña para este 2025. Había mucha expectación para saber quiénes serían los presentadores, finalmente, de las Campanadas.

En un principio, desde RTVE se dijo a los periodistas desplazados hasta allí que sería el público el encargado de elegir presentadores con una encuesta que se pondría en marcha el próximo viernes. Recordemos que hace unas semanas, la web de la cadena ensayó algo parecido para que los espectadores lanzasen sus propuestas.

Pero al final, como homenaje a la Gala Inocente que se emite desde hace 20 años, todo era una broma (de mal gusto, por cierto). Desde la cadena pública se confirmó que ya sabía quién iba a presentar las Campanadas pero que no se haría público hasta hoy jueves 18 de diciembre a las 20:30 horas