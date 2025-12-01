El dardo de Chicote a Broncano: «Buenafuente no me saludará durante las Campanadas porque es elegante»

Durante la celebración del Atresplayer Day en Gran Canarias, evento en el que se presentaron todas las novedades de la plataforma y al que acudió OKDIARIO, los principales rostros de Atresmedia hablaron para los medios convocados. Entre ellos estaba Alberto Chicote que reflexionó sobre Andreu Buenafuente y Silvia Abril, los responsables, este año, de dar las Campanadas en TVE, y por lo tanto, sus rivales más directos ya que el repetirá con Cristina Pedroche desde la Puerta del Sol. Cuando le preguntamos si cree que en esta ocasión Buenafuente le saludará en directo como hicieron el año anterior Broncano y Lalachus (en un momento bastante polémico), Chicote no dudó en responder: «No, Buenafuente es un tío elegante de cojones. No te puedes imaginar cómo». Todo un dardo indirecto dirigido al presentador de La Revuelta.

«Como cada año ilusión a tope por estar el día 31 de diciembre ahí en la Puerta del Sol, creo que lo vamos a hacer mejor que nunca. O esa es nuestra inyección», nos confesó un entusiasmado Alberto Chicote durante la celebración del Atresplayer Day en Gran Canarias.

Recordemos que, un año más, el presentador de Pesadilla en la cocina y Cristina Pedroche volverán a dar las Campanadas. Además, esta vez lo harán en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Pedroche y Chicote se unirán una vez más en la emblemática plaza de la capitañ para tomar las doce uvas por décimo año consecutivo.

Para dar la bienvenida al 2026, TVE ha confiado en los humoristas Andreu Buenafuente y Silvia Abril y a Chicote, aunque sean sus rivales, le hace ilusión: «Son profesionales como la copa de un pino. Para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan, tan, tan, tan buena. Vamos, de lujo. Y van a estar al otro lado de la calle, además. Estamos en la terraza de lo que era mi restaurante antes. Y están al otro lado».

Esto nos recordó a que el año pasado, durante el directo, David Broncano y Lalachus, presentadores de TVE, enfocaron a Chicote y a Pedroche en directo y les saludaron, interrumpiendo así su trabajo.

Cuando le preguntamos al cocinero si cree que este año Buenafuente puede actuar de la misma manera que el presentador de La Revuelta, Chicote fue tajante: «No, Buenafuente es un tío elegante de cojones. No te puedes imaginar cómo».

Sobre el secreto mejor guardado de las Campanadas de Antena3, el vestido de Cristina Pedroche, Chicote dijo: «Yo nunca veo el traje hasta el momento que ella lo enseña (en directo). Yo sé que cada año lo digo y nadie me cree nunca. Pero la realidad es esa. Es más, no sé, es que ya no quiero saberlo. Es decir, nunca me lo ha dicho Cristina, pero si me lo dijese, le diría no. No, no, yo quiero verlo ahí en el mismo momento. Y ella siempre dice que le divierte mucho la cara que tengo cuando veo lo que ha puesto. Así que, pues ya está. Seguro que está haciendo un gran trabajo porque se lo curra muchísimo y este año pues será algo que nos dejará todo con la boca abierta, garantizado.

Chicote siguió comentado la ilusión que le hace el evento televisivo más importante del año: «Yo sé que va a haber un año en el que me digan que lo va a hacer otro. Y me voy a llevar un disgusto porque de verdad que disfruto mogollón. A mí me parece un… Desde el primer año que era algo genial y luego cuando te vuelven a llamar. De hecho, me llamaron en el primer año. En el 2012 para 2013. Creo que luego fue un año que no las hice. Luego me volvieron a llamar y le hice otra. Y a partir de ahí, bueno, los últimos nueve con Cristina y este será el décimo. Y todos los años que hemos sido líderes pues es muy ilusionante. Y yo creo que este año va a volver a ser igual de ilusionante».