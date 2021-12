El pasado viernes estalló una auténtica guerra por los derechos de un proyecto de carreras con nombres de la primera línea de la industria. Joseph Kosinski, el encargado de llevar al cine Top Gun: Maverick, está detrás como director mientras que Brad Pitt asumirá el rol protagonista. El guionista del regreso de los pilotos del ejército estadounidense, Ehren Kruger, también está detrás de esta historia. Desde la producción ejecutiva se sitúa el veterano Jerry Bruckheimer, responsable de productos cinematográficos tan relevantes como la franquicia de Piratas del Caribe, Pearl Harbor, La roca y Flashdance.

Según diferentes fuentes de The Hollywood Reporter, las ofertas habrían llegado de Paramount, MGM, Sony y Universal Pictures. Así como las diferentes plataformas de streaming; Netflix, Apple y Amazon Prime Video. Incluso Disney, quien no suele entrar en disputas por este tipo de productos, ha testeado la situación. Aunque La casa del ratón ya ha producido este año El último duelo de Ridley Scott, un film atípico para el catálogo de la compañía.

La trama no parece clara, sin embargo algunos rumores apuntan a la participación del piloto Lewis Hamilton, por lo que podría tratarse de una historia alrededor de la Formula Uno. Tanto Pitt como Kosinki llevan mucho tiempo queriendo llevar a la gran pantalla este proyecto llamado de forma provisional Go like hell. En él, iba a participar Tom Cruise pero al final de ahí, surgió la idea de rodar la exitosa Ford vs Ferrari (En España recibió el nombre de Le mans).

Al público norteamericano le apasionan las historias de carreras

Para el público americano, las películas que narran historias en la que los personajes tienen que ganar una carrera de coches, reciben una consideración especial. Rush, de Ron Howard no encontró su público, pero sí que se representó una gran historia tras la rivalidad de James Hunt y Nicky Lauda. Por otro lado, Le mans con Christian Bale y Matt Damon sí que encontró un hueco en la taquilla y en los Oscar del 2019, consiguiendo 4 nominaciones y 2 estatuillas a Mejor Montaje y sonido.

La película apunta a ser una de las historias más importantes del 2022. Ahora solo falta saber si Brad Pitt y Kosinski se deciden por alguna de las clásicas majors o si en cambio, les interesa el servicio de streaming, con un estreno en cines de forma reducida.