Todo lo que toca Bad Bunny se convierte en oro. Por eso, no es de extrañar que todas las marcas y productoras le lancen propuestas comerciales que consigan un trato ventajoso para ambos. Su fama y talento van más allá de la música y por eso cada vez más, se va introduciendo en el mundo de la pequeña y gran pantalla. Apareció en la última temporada de Narcos, se dará de golpes con Brad Pitt en Bullet train y hoy, hemos sabido que será El muerto, el personaje del universo de Spider-Man que tendrá una cinta propia.

El anuncio se ha dado en la CinemaCon de Las Vegas, a la que ha acudido el propio cantante para aparecer por sorpresa en la presentación en público del proyecto. La producción, como todas las que tienen que ver con la familia de personajes del hombre araña, correrá a cargo de Sony Pictures. El estreno de El muerto está previsto para el 12 de enero de 2024 y Bad Bunny no podía estar más contento en la misma presentación que dio: “Es maravilloso. Es increíble. Me encanta la lucha libre. He crecido viéndola y ahora soy un luchador”. El personaje al que interpretará el puertorriqueño es un luchador, un papel que cree perfecto para él, “será épico” manifestaba.

Independientemente de la sorpresa, no es la primera estrella latinoamericana del universo marvelita, pero sí que será la única que de momento, tenga una película individual. Otros miembros de la comunidad hispano hablante fueron Salma Hayek como Ajak en Los Eternos o la América Chávez de Xochitl Gómez que veremos en Doctor Strange en el multiverso de la locura preparada para estrenarse el próximo 6 de mayo.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7

— Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022