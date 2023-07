Anne Hathaway y Matthew McConaughey obtienen acuerdos con el SAG-AFTRA para continuar sus rodajes

El SAG-AFTRA ha publicado una lista de un lote inicial de proyectos cinematográficos independientes que han firmado un acuerdo interino con el gremio. Gracias a este, esto permitirá que estas películas continúen filmándose o que incluso, comiencen a filmarse de manera inminente, mientras los actores siguen con la huelga contra los grandes estudios. Algunos de ellos tienen que ver con películas protagonizadas por intérpretes de la talla de Anne Hathaway o Matthew McConaughey. Pero ¿cuáles son estos proyectos que podrán continuar como si la gran huelga de Hollywood no estuviese sucediendo?

Entre los títulos para obtener estas exenciones se encuentra Mother Mary, una producción del sello cinematográfico A24 y Topic Studios, que está protagonizada por la propia Hathaway y Michaela Coel y dirigida por David Lowery (A ghost History, El caballero verde). Por otro lado, The Rivals of Amziah King, un thriller policial protagonizado por McConaughey y Death of a Unicorn, otro proyecto protagonizado por Paul Rudd y Jenna Ortega que también firmaron un proyecto interino. Que el SAG-AFTRA firme acuerdos con la compañía que nos trajo films como Todo a la vez en todas partes, ya que este estudio de Los Ángeles no pertenece a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), la otra asociación contra la que sindicatos interpretativos y los guionistas están enfrentadas.

Otras producciones a destacar son Flight Risk, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Mark Wahlberg, Dust Bunny con Mads Mikelsen y Sigourney Weayer y la película musical The Yellow Tie, con John Malkovich. Al mismo tiempo, series como la cuarta temporada de The Chosen confirmaron que también pueden continuar con sus labores de grabación.

Este movimiento de reactivación parcial de la industria coincide con las palabras que hace algunos días le pudimos escuchar a Mark Ruffalo sobre el conflicto entre guionistas y actores contra las grandes majors. El actor de Marvel señaló que ahora más que nunca es cuando él y sus compañeros de profesión deberían apostar por el cine independiente y dejar de lado a las grandes corporaciones dirigidas por milmillonarios. La situación en la meca del cine está lo bastante tensa como para provocar algún cruce de declaraciones subido de tono, como cuando el CEO de Disney, Bob Iger, aseguró que los huelguistas volverían al trabajo en cuanto vieran que iban a perder sus casas.

La huelga de los guionistas lleva ya más de dos meses, pero ahora sumada a la de los actores, la presión sobre las grandes compañías que jamás se había alcanzado en la historia de Hollywood.