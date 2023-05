Estos son los proyectos de cine y televisión más importantes a los que ha afectado la huelga de guionistas

Hollywood ha paralizado gran parte de su actividad creativa debido a huelga del sindicato de escritores. Estos quieren una subida en los sueldos, pero también cierta regulación con el tema de las inteligencias artificiales. Son muchas las figuras clave de la industria que se han pronunciado sobre el tema, pero de momento ¿cuáles son las películas y series más importantes que se han visto afectadas por la huelga de guionistas?

‘Blade’

Como ya mencionamos hace algunos días, el reboot del cazavampiros que prepara Disney ha sido una de las primeras damnificadas de la huelga de guionistas. Y no es que la cinta protagonizada por Mahersahala Ali no tuviese problemas ya en su desarrollo, pues tanto su guionista como el director abandonaron la producción cuando el rodaje estaba por comenzar. La última adquisición al reparto fue Mia Goth y el fichaje de precisamente un guionista, Nic Pizzolato.

‘Daredevil: Born Again’

Los fans de Marvel tienen muchas ganas de ver a Charlie Cox como el hombre sin miedo. Tanto es así que sus cameos en Spider-Man: No way home y Abogada Hulka no hacen más que demostrar que el actor ha sido claramente el Daredevil favorito de los marvelitas. Disney intentará replicar el éxito de la serie de Netflix, la cual tuvo tres exitosas temporadas.

‘Severance’

Sin duda, la producción de Ben Stiller para Apple TV + fue una de las grandes sorpresas seriefilas del 2022, ahora sabemos que su continuación, apoyada en el plot-twist tan marca Perdidos, deberá esperar debido a que sobre todo en el campo de las series, algunas partes de los guiones se van escribiendo sobre los propios rodajes.

‘Stranger Things’

Por si la enorme distancia temporal entre temporadas no fuse ya un bache para la ficcion ochentera de Netflix, ya está confirmado por parte de los hermanos Duffer que la season final no verá la luz del día hasta que se llegue a un acuerdo justo con la huelga de guionistas que beneficie a los que para ellos, son un pilar fundamental en la industria.

‘Cobra Kai’

Otra serie de Netflix a la que no le queda mucho es Cobra Kai. El spin-off de Karate Kid está llegando a su etapa final, no sin antes tener una paciencia digna del maestro Miyagi. Todo lo que sabemos es que no llegará a la plataforma de streaming hasta finales de 2023.