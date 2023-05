El director Judd Apatow cree que los estudios tienen un plan para la huelga de guionistas

La huelga de guionistas ya se ha cobrado la paralización de algunas series y de algunos proyectos de Marvel como el reboot de Blade, pero ¿cuándo terminará el conflicto? Para el cineasta Judd Apatow es bastante probable que la duración de estas protestas y la inactividad tengan una fecha límite que los estudios consideraran como parte de su plan cuando las negociaciones terminen.

En una entrevista con Variety, el director de Virgen a los 40 y Supersalidos habló de las propuestas y de los piquetes relevantes que se formaron en ciudades clave para el negocio como Los Ángeles y Nueva York, después de que se rechazará la Alianza final de la Motion Picture and Television Producers el pasado 2 de mayo. Apatow cree que las altas esferas de Hollywood sabían que se avecinaba una huelga y a pesar de que no se han ofrecido a ceder en varios puntos, incluida una regulación de las inteligencias artificiales sobre la escritura de guiones y el aumento de los salarios mínimos, siendo bastante probable que los responsables sepan ya en qué temas van a ceder.

“Creo que probablemente ya saben en qué van a inclinarse. Supongo que ya saben en qué fecha terminará esto. Probablemente han estado planeando esto durante años”, le explicaba el realizador al medio norteamericano. Siendo un gran conocedor de la industria, Apatow explico que él cree que los estudios están planeando que la huelga desgaste a los miembros del sindicato hasta que acepten un nuevo contrato que no sea tan radical: “Siempre pienso que pase lo que pase, ya podrían haberlo descubierto. Cuando estas cosas concluyen nunca dices ‘Entiendo por qué tomó tanto tiempo’. Nunca es algo tan inventivo e innovador que piensas ‘0h, la gente tuvo que ir a la guerra durante meses por eso’. Siempre es una posición muy obvia”.

La huelga no ha paralizado ningún proyecto importante en marcha de Apatow, pero el director sí que reconoció haber dejado de trabajar en varios proyectos en desarrollo. Independientemente de lo poco que haya influido este conflicto en su actual desarrollo profesional, el ganador de tres premios Emmy considera relevante tanto la huelga como las demandas del sindicato de guionistas, pues existe un sistema que no recompensa el éxito de muchos proyectos. “Si haces algo y mil millones de personas lo ven, no ganas más dinero que si fuera un desastre ¿verdad? Eso no es bueno para la creatividad porque le quitas una buena pate de la motivación a las personas creativas”, terminó de explicarle en la entrevista.