A pesar de que los años 2000 están denostados culturalmente hablando, de manera reciente se han puesto en valor debido a su componente nostálgico. Pero en realidad, sí que hay un caldo de cultivo cinematográfico muy potente en esa década. Las comedias de adolescentes y hombres disfuncionales que se comportan mayormente, de forma estúpida o errática. Largometrajes que en el momento de su estreno no fueron muy alabados y ahora son referentes para todo amante del género. Estas son algunas de las comedias indispensables de los 2000 para pasar una divertida tarde de domingo:

1-‘Supersalidos’ (2007)

Ha envejecido como el buen vino. Supersalidos nos presentó a figuras de la talla de Jonah Hill y Emma Stone, a la vez que nos divertía con una disparatada historia sobre adolescentes que tenían un objetivo claro: dejar de ser vírgenes a su entrada en la universidad. Por ello, estos pringados deciden acudir a la fiesta donde están las chicas de las que están enamorados. Por el camino tendrán que conseguir alcohol, pero sin duda ese será el menor de sus problemas.

Disponible en: Netflix

2-‘Hermanos por pelotas’ (2008)

Antes de que en el presente nos fascinase con sátiras políticas como No mires arriba o El vicio del poder, Adam McKay se graduó con una serie de comedias indispensables. Una de ellas fue Hermanos por pelotas. A un lado tenemos a Brennan Huff (Will Ferrell), con casi 40 años sigue viviendo con Nany (Mary Steenburgen), su madre. Al otro lado Dale Doback (John C. Reilly), hace lo propio, pero en la casa de su padre Robert (Richard Jenkins). Cuando Robert y Nancy se casan, se ven obligados a compartir hogar en una lucha de egos que pondrá en peligro incluso la propia felicidad de sus padres.

Disponible en: STARZ y en Apple TV y Amazon Prime Video (alquiler)

3-‘Zombies Party’ (2004)

Zombies Party llevó la comedia al terreno de los muertos vivientes, algo bastante inusual para el momento. Después llegarían otras propuestas como Bienvenidos a Zombiland que continuarían con un legado instaurado desde el mismo corazón de la trilogía del Cornetto. Simon Pegg, Kate Ashfield y Nick Frost forman un trío de actores divertidísimo que intenta sobrevivir en una localidad local londinense.

Disponible en: Apple TV (Alquiler)

4-‘Resacón en Las Vegas’ (2009)

El final de la década no nos podía dejar otra historia menos alocada y animal que Resacón en las Vegas. A pesar de que antes ya habían destacado en varios papeles, fue el salto a la fama internacional para Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms, además de contener el cameo célebre de Mike Tyson.

Disponible en: HBO Max

5-‘Borat’ (2006)

La incorrección política convierte a Borat en una de esas comedias indispensables que no pueden faltar en ninguna lista que se precie. No hay que juzgarla como una propuesta más de Sacha Baron Cohen, Borat estuvo nominada en los Oscar de 2006 a Mejor Guion adaptado.

Disponible en: Disney +