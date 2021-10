Si te gustan las comedias protagonizadas por adolescentes, no te puedes perder estas 5 divertidas y originales series. Un buen bol de palomitas, una tarde sin nada que hacer y la posibilidad de ver series como Yo nunca, Sex Education, Derry Girls, Atipico y The End of the F*** World.

1. Yo nunca

Esta divertida serie que se puede ver en Netflix cuenta la complicada vida de Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente india-americana que intenta sobrevivir al instituto después de que padre muriese viendo uno de sus conciertos en el colegio. Una chica muy inteligente que se ha enamorado de Paxton el chico más guapo del instituto. Devi tiene mucho que aprender sobre el amor, el sexo, la amistad y la vida. Una original serie creada por Mindy Kaling que puede considerar una de las mejores comedias adolescentes del momento.

2. Derry Girls

Esta serie cuenta la historia de un grupo de adolescentes en la década de los 90 en Irlanda del Norte que asisten a un colegio de monjas. Una época conocida como como The Troubles por la violencia del movimiento independentista y su lucha con el gobierno británico. Una serie de Netflix divertida y sarcástica que se cuenta en primera persona y que brilla por las extrañas personalidades de sus protagonistas.

3. Sex Education

La serie de moda de la que Netflix acaba de estrenar la tercera temporada. Todo comienza cuando Otis (Asa Butterfield) monta un consultorio sexual en su centro educativo gracias a los conocimientos adquiridos indirectamente de su madre (Gillian Anderson), que es terapeuta sexual. Gracias a la habilidad de la excéntrica Maeve (Emma McKey) y el apoyo incondicional de su mejor amigo (Ncuti Gatwa), el consultorio va sacando a la luz los problemas de los estudiantes. Una serie muy divertida que derrocha humor inteligente y que da a conocer los problemas sexuales de los actuales adolescentes.

4. Atípico

Otra de las comedias más vistas es Atípico protagonizada por Sam Gardner (Keir Gilchrist), un joven estudiante de instituto con autismo. Su intenso protagonista decide empezar a tener citas para empezar a explorar su sexualidad como los demás adolescentes. Esto preocupará en exceso a su sobreprotectora madre (Jennifer Jason Leigh). Una serie de Netflix en la que se ofrece una visión diferente sobre el autismo y en la que se mezcla de forma brillante el drama y la comedia.

5. The End of the F*** World

Por último, os recomendaos esta serie de adolescentes que también se puede ver en Netflix. Una ficción basada en la novela gráfica The End of the Fucking World por Charles S. Forsman. Sus rebeldes protagonistas son James y Alyssa, dos adolescentes disfuncionales con vidas problemáticas que deciden unir sus caminos y huir por razones muy diferentes. A los dos les suceden una serie de acontecimientos que suponen una barrera a sus planes. Una serie de adolescentes transgresora y diferente con episodios de corta dirección que es una de las mejores que se pueden ver actualmente.