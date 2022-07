La actriz Jessica Chastain critica la hipocresía del Día de la Independencia

El 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, es una de las fechas más relevantes en el calendario de los norteamericanos. Una festividad que celebra todo el mundo, desde los ciudadanos de a pie, pasando por los políticos, cantantes y actores y actrices famosos. Sin embargo, en el día de ayer estuvo marcado por las protestas sobre la controvertida decisión, por parte de la Corte Suprema de anular el histórico caso de salud reproductiva de las mujeres en Roe vs. Wade, que acaba de anular el aborto legal en gran parte de los Estados Unidos. Una de las imágenes críticas a este día ha sido la de Jessica Chastain, quien le ha levantado los dos dedos corazón a una celebración hipócrita para ella.

Happy “Independence” Day from me and my reproductive rights. pic.twitter.com/GoIuu4JhAq

— Jessica Chastain (@jes_chastain) July 4, 2022