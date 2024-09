Actores españoles se unen al universo de ‘The Walking Dead’: nueva temporada del spin-off

Una de las series más esperadas para los amantes de la ciencia ficción es la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de la conocida serie. Según las últimas noticias, AMC Networks se encuentra en plena producción de los nuevos episodios. La tercera temporada de este spin-off sigue a Daryl Dixon y Carol Peletier mientras continúan su viaje de vuelta a casa para reencontrarse con sus seres queridos. Aunque todavía no tenemos muchos datos, ya sabemos que el rodaje de esta nueva temporada tendrá lugar principalmente en Madrid, aunque también habrá localizaciones en Galicia, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Otra de las novedades es que España participará en la producción también con un gran elenco de actores españoles. Entre ellos estará el conocido actor Eduardo Noriega, el cual cuenta con una amplia carrera en cine y televisión en conocidas ficciones tanto españolas como internacionales como Tesis o El espinazo del rey.

Según ha explicado Antonio Ruiz, director general de AMC Networks durante un encuentro con los medios en el FesTVal de Vitoria: «La compañía apuesta por el talento de España porque es un mercado clave para AMC. Es una oportunidad única para nosotros y creo que va a ser un escaparate para nuestro país». Además de este actor, se unen al elenco de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon los españoles Óscar Jaenada y Alexandra Masangkay en el reparto principal, y Candela Saitta y Hugo Arbués como actores de reparto. Además de la presencia de estos actores, Ruiz anunció que pronto se anunciarán otras incorporaciones para la tercera temporada.

El spin-off de The Walking Dead y la segunda temporada

La tercera temporada del spin-off de The Walking Dead sigue a Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride) mientras continúan su viaje de vuelta a casa. Cuando están buscando el camino se pierden y acaban en tierras lejanas sufriendo condiciones adversas y en constante cambio. Los dos serán testigos de los diversos efectos del apocalipsis de los caminantes.

Hasta que se estrene este spin-off, que seguramente será más tarde de 2025, los fans de esta conocida serie tendrán que conformarse con el estreno de la segunda temporada The Walking Dead: Daryl Dixon. The Book of Carol el próximo 4 de octubre. La trama de esta serie se centra en el viaje que emprende Carol para tratar de encontrarse con Daryl en Francia. Él, por su parte, tiene que elegir entre abandonar el nido, seguir con su viaje o volver a Estados Unidos.

Como hemos visto en el avance sobre The Walking Dead: Daryl Dixon. Te Book of Carol muestra al personaje de Norman Reedus intentando regresar a casa desde Francia mientras Carol se propone encontrar a su mejor amigo que desapareció en la ciudad de Freeport, Maine. En la sinopsis oficial de la segunda temporada de la serie se revela que «ambos se enfrentan a viejos demonios mientras ella lucha por encontrar a su amigo y él lucha con su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido».

Los protagonistas de esta serie serán el actor Norman Reedus que da vida al personaje Daryl Dixon y Carol, papel interpretado por la actriz Melissa McBride. En el reparto de esta serie están los actores Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Anne Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney.

El gran salto de Eduardo Noriega

El actor Eduardo Noriega cuenta con una carrera como actor de más 30 años y ha trabajado en producciones españolas tan conocidas como Tesis o El espinazo del diablo. Pero también a ha participado en varias producciones internacionales, entre ellas, Novo (2002) y The Last Stand (2013), donde actuó junto a Arnold Schwarzenegger.

Un actor muy versátil que transita cómodamente por diferentes géneros que van desde el drama y el thriller hasta la comedia y el cine de acción. Su carrera cinematográfica comenzó con Tesis (1996), la ópera prima de Alejandro Amenábar. Después de esta película volvió a trabajar con el director español en Abre los ojos (1997), una película de ciencia ficción que en 2011 fue adaptada en Hollywood como Vanilla Sky (2001) y protagonizada por el conocido actor Tom Cruise.

También destaca en su carrera su papel como el capitán Vidal en El espinazo del diablo (2001), película dirigida por Guillermo del Toro y su participación en El Lobo (2004), de Miguel Courtois, que protagonizó junto a los actores José Coronado, Silvia Abascal y Jorge Sanz. También ha trabajado en series como Hache, original de Netflix, En el corredor de la muerte, de Movistar, o La sonata del silencio, una adaptación de la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica que se emitió en TVE.

Un actor reconocido en la profesión que ha sido nominado en dos ocasiones a mejor actor en los premios Goya, por sus papeles en Abre los ojos y El lobo. Este actor español tiene un futuro prometedor en el cine a nivel mundial que seguro mejorará con el estreno de la tercera temporada del spin-off de The Walking Dead .