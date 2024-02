Eduardo Noriega sufre un accidente de moto: «Un coche me embistió por detrás»

Eduardo Noriega ha tenido un accidente de tráfico con su moto. Afortunadamente todo ha quedado en un susto, pero sus seguidores se han quedado en shock con la imagen que ha publicado en su cuenta de Instagram. A través de sus redes, ha compartido los detalles del incidente que le ha llevado directamente al hospital, aunque la situación ya está controlada.

Según sus palabras, hace unos días fue embestido por detrás por un coche mientras circulaba por la M-30 madrileña, lo que provocó que saliera despedido de la moto hacia delante. Aunque el incidente fue impactante, el actor ha insistido en que afortunadamente «solo» ha sufrido policontusiones y algunos puntos.

Eduardo Noriega posando en un evento / GTRES

«Aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que, aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar», ha matizado para tranquilizar a su querido público.

Las declaraciones de Eduardo Noriega tras el accidente

La noticia del accidente de Noriega ha sido una sorpresa. Sus seguidores no han tardado en ponerse en contacto con él a través de la foto que ha publicado. Aunque pudo haber tenido consecuencias más graves, la rápida intervención médica y la fortuna de que las lesiones fueran menores han sido motivo de alivio tanto para él como para su familia. De hecho sus fans han resaltado el positivismo con el que ha transmitido esta noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Noriega Gómez (@ed_n)

“Hace unos días sufrí un accidente de tráfico en la M-30 madrileña. Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante”, ha desvelado.

Por el momento, Eduardo Noriega se encuentra en proceso de recuperación, siguiendo las indicaciones médicas y recibiendo los cuidados necesarios para restablecerse por completo.

Sin duda, sus seguidores estarán pendientes de su evolución y deseando que pronto vuelva a estar en plena forma para continuar con su brillante carrera. De hecho las reacciones no se ha hecho esperar.

Eduardo Noriega manda un mensaje de agradecimiento

El artista ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han conseguido que su accidente quede en un susto. Insiste en que, si no hubiera sido por lo profesionales médicos, su situación actual sería muy distintas. Los comentarios que ha recibido después de este generoso acto son numerosos.

Eduardo Noriega posando durante un evento / GTRES

Eduardo recalca que está donde está gracias al personal sanitario de Madrid. E insiste en que han acuado con “rapidez, atención y profesionalidad”. Por eso declara: “Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora”. Concretamente le han atendido en el Hospital Universitario de La Princesa, en el área de Trauma, Cirugía y Radiología.

Algunos rostros tan conocidos como Miguel Ángel Muñoz, Adriana Abenia o Iván Sánchez se han puesto en contacto con él para desearle una pronta recuperación. Es un rostro muy querido y en estos momentos tan complejos ha quedado demostrado.