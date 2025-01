Acaba de llegar a Netflix dura 1 hora y 45 minutos y ya está entre lo más visto: la comedia más tronchante

A pesar de tener detractores entre el mercado de la exhibición, resulta innegable ver a Netflix como una especie de ente divulgador de producciones internacionales. Sí, puede que la empresa liderada por Ted Sarandos haya expresado en más de una ocasión una especie de superioridad moderna sobre las salas, pero en su modelo de negocio existen puntos de partida francamente positivos para la evolución y el consumo del séptimo arte. Por ello, posee detractores acérrimos a la altura de nombres de la industria como Quentin Tarantino o Christopher Nolan, pero también aduladores nada desdeñables de la talla de David Fincher o los hermanos Coen. Porque en definitiva, la explosión del streaming ha permitido un suceso innegable: la simplificación y permeabilidad de industrias audiovisuales pequeñas en el escenario global. Y eso se explica en definitiva a través del ejemplo y recomendación que traemos hoy. Un filme italiano que es lo más visto en el género de la comedia actual.

Ya sea con La casa de papel en España, la noruega Trol, o la francesa En las profundidades del Sena, la «Gran N roja» parece haber desdibujado las fronteras del negocio del entretenimiento, haciendo mucho más accesible la llegada a los hogares de largometrajes que de otra forma, tendrían que adecuarse al complejo mercado del espacio en las salas y a la agresiva planificación estratégica de las grandes superproducciones hollywoodienses. En definitiva, el papel de la actual líder del campo del vídeo bajo demanda ha sido crucial en la expansión de las nuevas narrativas europeas y orientales por todo el mundo. Un expositor gigante para un estudio presente en 190 países que además, se retroalimenta con la creación de «Tops 10», tanto en los productos audiovisuales rodados en inglés como en aquellas películas y series concebidas fuera del marco del lenguaje anglosajón. Así, la selección de hoy que no te puedes perder ocupa precisamente, el puesto número 2 del ranking de películas de habla no inglesa. Lo más visto en el campo de la comedia es La culpa no es mía.

Con tres semanas dentro de la lista viral, esta historia de humor y amor lleva destrozando todas las expectativas de la marca californiana fundada por Reed Hastings y Marc Randolph, desde prácticamente la fecha de su estreno, el pasado 1 de enero. Con poco más de una hora y media de duración, La culpa no es mía acumula por el momento un total de dos millones de visualizaciones y cuatro millones de horas vistas, a poca distancia de la tercera y la cuarta cinta de la lista; Nº 24 y Re loca. Todas ellas bastante alejadas de la primera opción de los suscriptores de la plataforma, Ad Vitam. La cual lleva 25 millones de reproducciones y recomendamos la semana pasada . El caso es que el filme del país vecino es lo más visto del género de la comedia, ocupando el Top 10 en 11 países, entre los que pos supuesto se encuentra España. Pero…¿De qué trata realmente La culpa no es mía?

‘La culpa no es mía’: historia y reparto

Ubicada en Nápoles, La culpa no es mía nos pone en la piel de dos hermanos en situación precaria y con un gran problema por resolver: las deudas económicas amenazan con arrebatarles su hogar. Pero tirando de ingenio y mucho morro, pretenden engañar a una millonaria para lograr prosperar por fin y poder tener un techo bajo el que vivir. Claro está, el relato de enredos será mayúsculo cuando un giro inesperado de los acontecimientos se cruce en su camino. El amor pondrá en jaque la lealtad entre ambos, poniendo serios problemas su plan y por tanto su relación familiar.

Tras varias producciones exitosas en el país de la pasta, el director Umberto Riccioni Carteni no podía escoger un mejor momento para dar el salto a una plataforma como Netflix. Pues en líneas generales, sus proyectos desde su debut en 2009 con Diverso da chi? responden a ese tipo de comedias tan agradecidas para el público que sólo desea un entretenimiento pasajero. De hecho, La culpa no es mía está funcionando particularmente bien en España, porque culturalmente en los dos países, compartimos un sentido de la comedia muy similar.

Escrita por Ciro Zecca y Caterina Salvadori, responsables de otras comedias italianas triunfantes en Netflix como Bajo el sol de Riccione y Bajo el sol amalfitano.

Lo más visto en la comedia

Sin importar que no haya alcanzado la cima del top, nada parece evitar que La culpa no es mía vaya a permanecer en la lista viral lo que resta del mes. Una opción fantástica para una tarde de cine en casa que, si bien no encontró un entusiasmo latente en la crítica más exigente, ha funcionado a las mil maravillas para aquellos espectadores que buscan un rato agradable que les ayude a desconectar y a descansar entre rutina y rutina.