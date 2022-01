‘La casa de papel’ finalizaba en el mes de diciembre de 2021 la quinta temporada y con ello, daba punto y final a la serie española que más ha impactado en el mundo. El atraco a la Casa de Moneda y Timbre y al Banco de España ha viajado por todo el planeta y ha conseguido que sus actores se hayan vuelto grandes estrellas internacionalmente.

Recientemente, Itziar Ituño, la actriz que interpreta a Lisboa, estuvo en un congreso en París, ‘The Hold Up Gang: Panel Itziar Ituño’ y tuvo que responder diversas preguntas sobre su paso por la serie. Una de las primeras preguntas fue sobre el momento de aceptar el papel de la inspectora Raquel Murillo: «Tuve mis dudas de si aceptar hacer el papel de Raquel porque yo vivo en el País Vasco, yo hacía teatro en el país vasco, y cuando hice el casting eso suponía quizás dejar el teatro y mudarme a Madrid, una ciudad desconocida para mí». Sin embargo, aclaró que no se arrepiente de lo que decidió y que está muy feliz por ello: «Di el paso con muchas dudas, pero no me arrepiento nada».

En la primera temporada de la serie se convirtió en la inspectora que llevó el caso del atraco y se enfrentó a la banda, pero ya en la tercera temporada deja su puesto para formar parte del bando contrario y así toma el nombre de Lisboa. Ha sido después de finalizar la serie cuando ha contado que no fue el primer nombre que pensaron para ella:

«Bueno, una vez en una entrevista me pidieron que eligiera la capital de un país y elegí Lisboa. Y después, sin saber que Raquel… -sin saber que habría una tercera parte- dije Lisboa y me pusieron ese nombre. Me cambiaron el nombre y me llamaron Lisboa, como yo había elegido. Creo que dudaban entre dos, entre Lisboa y Lima, pero al final eligieron Lisboa. Pero luego, pensando en ello, pensé: ‘¡Debería haber elegido Bilbao, ya que soy de allí!’. Pero bueno, me encanta Lisboa», aseguró.

La actriz confesó que tenía guardado el mono y la careta de su personaje y también aclaró con qué actores de la serie tiene una mejor relación. «Tenemos mucho feeling con muchas personas de la serie. Tengo mucho feeling con Luka, con Pedro, con Esther Acebo, con Alba Flores con Fernando Soto… con Juan Fernández, el coronel Prieto, como grandes amigos».

Como era de esperar, no podía faltar la pregunta sobre su vínculo con Álvaro Morte, el Profesor: «Con Álvaro también, lo que pasa que estaba esperando a ver si me lo preguntabas. Sí, claro con Álvaro, me estoy dejando a Miguel… eehhh a Rodrigo… Hemos hecho como una pequeña familia». Así concluyó la convención y dejó claro el buen rollo que había entre el casting de ‘La casa de papel’.