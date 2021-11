‘La Casa de Papel’ vuelve con fuerzas a Netflix. El final de la temporada 5 se estrena este viernes, 3 de diciembre, y los seguidores están expectantes por ver las nuevas novedades. Entre todas ellas, además de que será uno de los finales más brutales de la historia, la plataforma de Netflix ha anunciado que el reparto de papeles se hace más grande y habrá tres nuevos personajes que podrían cambiar la historia por completo.

En el reparto de la nueva temporada de la serie de Netflix están los actores de siempre que interpretan a los miembros del equipo del profesor: Úrsula Corberó (Tokio), Jaime Lorente López (Denver), Pedro Alonso (Berlín), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Río), Darko Peric (Helsinki), Itziar. Ituño (Raquel) y Esther Acebo (Monica). Pero Netflix ha anunciado tres nuevos fichajes para esta temporada final que son los actores como Patrick Criado (Antidisturbios). Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) y José Manuel Seda (Cuerpo de élite).

Los nuevos personajes de ‘La Casa de Papel’

El primeo de estos fichajes es el indómito actor Patrick Criado que dará vida al hijo de Berlín, Rafael, un ingeniero informático que se niega a ser como su padre. El actor ya nos sorprendió con su difícil interpretación en l serie Antidisturbios. Ya conocimos su existencia en el primer episodio de la Temporada 1 cuando Berlín le cuenta a Río lo que significa tener un hijo: “Es una cabeza nuclear que lo va a arrasar todo”. Ese hijo tiene ahora nada menos que 31 años y podría convertirse en una pieza clave para resolver la situación en la que se encuentra la banda.

El segundo fichaje se incorpora al reparto en esta temporada final es Miguel Ángel Silvestre que interpreta a René, el exnovio de Tokio (Úrsula Corberó). «Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo… y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos», explicaba la dura protagonista de la serie en su primer monólogo en voz en off en la primera temporada. En esta última entrega nos enteraremos por fin de lo qué ocurrió. René (Miguel Ángel Silvestre) es el hombre con el que Tokio empezó a atracar, con el que viajó y disfrutó de grandes momentos antes de que todo se torciera.

Por último, el tercer y último de los nuevos personajes es Sagasta al que da vida José Manuel Seda, un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español y el líder frío y despiadado de un escuadrón militar que no tiene miedo de cruzar los límites de lo permitido. Un personaje clave que en esta última temporada se convertirá en el líder del ejército que le pondrá las cosas muy difíciles a la banda.

Todavía tendremos que esperar unos días para el estreno de la temporada final de la serie y por ahora nos tendremos que contentar con ver el enigmático tráiler de la serie.