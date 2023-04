Las 3 películas de Amazon Prime que no puedes perderte este puente

Llega el fin de semana y aunque el tiempo acompaña a disfrutar del ocio, también necesitamos descansar tranquilamente en casa y ¿qué mejor opción que la líder del streaming? Amazon Prime Video ha cogido el impulso que ha perdido Netflix después de sus estrictas políticas. “La gran N roja” ha perdido un millón de suscriptores en España debido principalmente a la restricción de su sistema multicuentas. Por eso hemos preparado 3 películas de Prime que no puedes perderte este puente. Todas ellas de géneros bien distintos para no agotaros a las primeras de cambio:

1-‘Operación Fortune: El gran engaño’

La última película del cineasta Guy Ritchie tiene (aunque es algo a lo que nos tiene acostumbrados) un reparto espectacular: Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Harnett, Cary Elwes y Hugh Grant entre otros. Una de las novedades principales de los últimos días que desde luego, no puedes perderte este puente. En Operación Fortune: El gran engaño varios agentes reclutan a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood. Con él, deberán rastrear una nueva tecnología de armas mortales dominada por el malvado multimillonario Greg Simmonds.

2-‘Hasta los huesos’

Timothée Chalamet vuelve a colaborar con Luca Guadagnino después de proporcionarle el salto al estrellato gracias a Call me by your name. Esta vez, adaptan la novela homónima de Camille DeAngelis en una road movie llena de horror y romance. La oscuridad se cierne sobre una especie de Bonny and Clyde a través del trasfondo del canibalismo. Completan el elenco Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Michael Sthulbarg, Chloë Sevifny, Jessica Harper, David Gordon Green, Francesca Scorsese y Jake Horowitz. En Hasta los huesos se cuenta la historia del primer amor de Maren, una joven que está aprendiendo a vivir al margen de la sociedad y Lee, un vagabundo con ideas intensas. Juntos se unen en un viaje por carretera en la américa profunda del gobierno de Ronald Reagan. Pese a sus esfuerzos, todos sus caminos conducen a su aterrador pasado.

3-‘Smile’

Fue sin duda, la película de terror del 2022. Smile cuenta como la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no pueden explicar. A medida que ese horror comienza a apoderarse de su vida. Rose debe enfrentarse a su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. La cinta está dirigida por el debutante Parker Finn y protagonizada por Sosie Bacon, la hija del también actor Kevin Bacon.